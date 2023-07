Emirates A380 blokkeert landingsbaan | Video

Een Airbus A380 van Emirates kwam na de landing op Londen Gatwick stil te staan als gevolg van een hydraulisch probleem.

De superjumbo, registratie A6-EUN, vertrok 15:25 uur lokale tijd vanuit Dubai International Airport. Na bijna zeven uur te hebben gevlogen, naderde de A380 de Engelse luchthaven. Voor de landing cirkelde de machine meerdere keren rond. Of dit het gevolg was van het technisch mankement, is niet bekend. Uiteindelijk arriveerde het toestel veilig, maar was het niet in staat de landingsbaan via een intersectie te verlaten omdat het voorste landingsgestel om onbekende reden niet naar behoren functioneerde. Op de live televisieschermpjes is te zien dat de machine aan het eind van de startbaan tot stilstand kwam en dat grondpersoneel zich naar de superjumbo snelde. INCIDENT: Emirates Airbus A380 A6-EUN performed a missed approach to London/Gatwick tonight as #EK9 from Dubai due to a landing gear issue, then was unable to vacate after landing. LGW inbounds diverted to Luton, London/Stansted & Birmingham.



Video via relative of @jordohare94 pic.twitter.com/3TVATp2Z0h— Airport Webcams (@AirportWebcams) July 11, 2023

Landingsbaan gesloten

Vervolgens werd de landingsbaan van Londen Gatwick circa een halfuur gesloten. De A380 werd van de baan gesleept richting de gate. ‘Alle 408 passagiers aan boord werden veilig uit het vliegtuig gehaald en de landingsbaan werd vrijgegeven nadat die 29 minuten gesloten was’, zegt een woordvoerder van Emirates die zich tegenover de inzittenden verontschuldigt bij Simple Flying. Als gevolg van de gesloten landingsbaan moesten andere toestellen noodgedwongen in de lucht blijven cirkelen. Sommige weken uiteindelijk uit naar Londen Luton Airport. 21:45 uur lokale tijd zou de A380 vanuit Londen Gatwick weer vertrekken richting Dubai. De machine steeg uiteindelijk 0:15 uur op.