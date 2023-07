Heli Holland dieper in de problemen met in beslag genomen helikopter

Heli Holland is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek vanwege het vermeend ‘niet luchtwaardig (onder)houden’ van een helikopter en valsheid in geschrifte. De betreffende helikopter is in het verleden ook gebruikt door Koning Willem-Alexander. De Landelijke Eenheid van de politie bevestigde deze informatie vrijdagmorgen aan Up in the Sky. Vanwege het lopende onderzoek kan de politie nog geen verdere mededelingen doen.

Er is niet naar buiten gebracht welke documenten mogelijk vervalst zijn, maar het houdt mogelijk verband met een onjuiste registratie van de vlieguren van de helikopter. Dit zou betekenen dat er minder vaak onderhoud is gepleegd dan voorgeschreven.

De helikopter, een Airbus EC155 geregistreerd als PH-EQU met plaats voor twaalf passagiers, is tijdens een politie-inval van vorige week dinsdag in beslag genomen. De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben doorzoekingen uitgevoerd bij vestigingen van Heli Holland in zowel Den Helder als het in Drenthe gelegen Emmer-Compascuum. De in beslag genomen helikopter bevindt zich momenteel op het vliegveld van Den Helder, opgeborgen in een afgesloten en verzegelde hangar die niet in gebruik mag worden genomen.

Een bron die onbekend wil blijven liet Up weten dat Heli Holland zou hebben ‘gerommeld’ met papieren. Heli Holland ontkent echter alle aantijgingen. Directeur RenĂ© van der Haring zegt te geloven dat deze beschuldigingen verband houden met de juridische acties die hij ondernomen heeft tegen het toekennen van een Search And Rescue-contract aan het Amerikaanse helikopterbedrijf Bristow in Nederland. Volgens Van der Haring zijn de invallen een mogelijke wraakactie van de ILT tegen hem en zijn bedrijf.