KLM-topvrouw geeft toe: ‘We waren het eens’

Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag dreigt met een rechtszaak tegen KLM omdat de luchtvaartmaatschappij de voorwaarden van de staatssteun niet zou hebben nageleefd. Daardoor neemt de onrust onder het personeel toe.

Gedurende de coronacrisis ontving KLM financiële steun om het hoofd financieel enigszins boven water te kunnen houden. Het pakket bestond uit een overheidslening van één miljard en een garantstelling voor externe leningen ter hoogte van nog eens 2,4 miljard euro. Voorwaarden die aan de steun kleefden waren onder meer het reduceren van nachtvluchten en het inleveren van salarissen. Vorige maand kwam staatsagent Jeroen Kremers met een vernietigend rapport over het naleven van deze voorwaarden. Hij uitte vooral kritiek op de bezuinigingen. Er zou onvoldoende gedaan zijn om de kosten te laten afnemen. Daarnaast schoot de winstdeling van KLM bij Kremers in het verkeerde keelgat. De luchtvaartmaatschappij had toen echter reeds haar leningen terugbetaald. KLM-topvrouw Marjan Rintel bevestigt dat salarisverhogingen doorgevoerd zijn, omdat de politiek dat volgens haar vroeg wegens inflatie en de lange wachtrijen op Schiphol. ‘We hebben proactief geïnformeerd hoe het zat richting de staatsagent. We waren het erover eens dat er is afgeweken van de afspraken’, aldus Rintel op een personeelsbijeenkomst waar De Telegraaf bij was.

Werksfeer bij KLM

Kaag was niet te spreken over de schendingen van de staatssteun door KLM. Ze zei dat ze ‘juridisch gezien niet de mogelijkheid had om zelfstandig of via de rechter de overeenkomst voor de lening en garantie van in totaal 3,4 miljard euro te ontbinden.’ Als gevolg daarvan gaf ze aan dat het (demissionaire) kabinet de looptijd van het steunpakket beoordeelt en nagaat of ‘eventuele vervolgstappen wenselijk en haalbaar’ zijn. De werksfeer bij KLM wordt door de onzekerheid er niet beter op. ‘KLM’ers zijn de negatieve aandacht zat. De trots die men vroeger uitstraalde is door de regering in een kwaad daglicht gezet’, zegt Rob Swankhuizen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van luchtvaarttechnici (NVLT). ’Door het dreigen van juridische stappen tegen KLM is men bezig om met de concurrentie te helpen ons de nek om te draaien en zit het personeel langer in onzekerheid.’