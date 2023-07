Luchtvracht met drones komt nu heel dichtbij

Dronamics, ‘s werelds eerste drone-luchtvaartmaatschappij voor vracht met een vergunning om in Europa te opereren, heeft aangekondigd dat het officieel zowel IATA- als ICAO-designatorcodes is toegekend. Dronamics is het eerste met drones vliegende luchtvrachtbedrijf dat deze codes heeft gekregen.

Vluchten van het Europese bedrijf zullen in de toekomst te herkennen zijn aan de code “OY”. Deze door IATA toegekende code komt overeen met de bekende “KL” en “HV” in de vluchtnummers van respectievelijk KLM en Transavia. Binnen de luchtvracht zullen de vrachtbrieven van Dronamics te herkennen zijn aan de prefix “651”. De luchtvracht van KLM valt te herkennen aan dat het vrachtbriefnummer altijd begint met de prefix “074”. Over de radio zullen de drones te herkennen zijn aan het callsign “Black Swan”.

Deze codes stellen Dronamics in staat officieel erkend te worden als een luchtvaartmaatschappij. Bovendien kunnen commerciële interline-overeenkomsten (het vracht equivalent van code sharing) met andere IATA-vervoerders hierdoor worden ondersteund en vergemakkelijkt het overeenkomsten met expediteurs.

Het toestel waarmee Dronamics gaat vliegen is de door henzelf ontwikkelde Black Swan. Deze drone kan maximaal 350 kilogram aan vracht verplaatsen over een afstand van 2.500 kilometer. Het bedrijf claimt dat hiermee tachtig procent sneller, vijftig procent goedkoper en met zestig procent minder uitstoot vracht kan worden vervoerd ten opzichte van bestaande alternatieven.

Met de officiële erkenning door ‘s wereld grootste luchtvaartorganisaties komt het vervoeren van vracht met drones steeds dichterbij. Vanwege het kleine formaat van het toestel zal het mogelijk zijn op regionale vliegvelden door heel Europe te opereren. Hierdoor kunnen pakketten dichterbij klanten worden afgeleverd dan met regulieren vrachtvluchten. Zodoende kan Dronamics zowel concurrentie bieden aan bestaande luchtvaartmaatschappijen als aan vrachttransport over de grond met bijvoorbeeld vrachtwagens of treinen.

