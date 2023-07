Schiphol komt met oplossing reductie vrachtcapaciteit

Bij een krimp reduceert de vrachtcapaciteit van Schiphol mogelijk met zestig procent. Luchtvaartmaatschappijen wijken daardoor naar verwachting uit naar buurlanden.

Het aantal vliegbewegingen op Schiphol moet in eerste instantie verminderd worden naar 460.000 per jaar, wees het hoger beroep van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit. Uiteindelijk is het doel dat daar nog eens twintigduizend vluchten op jaarbasis vanaf gaan. Vrachtmaatschappijen moeten hierdoor twaalf procent van hun slots inleveren. Uit een onderzoek van Air Cargo Netherlands (ACN) blijkt dat bij dat laatste aantal dertig procent minder vrachtvluchten naar Schiphol uitgevoerd kunnen worden. ‘Dit heeft ernstige gevolgen voor de positie van Schiphol als luchtvrachtknooppunt’, vreest Maarten van As, directeur van ACN, in De Telegraaf.

Gevolgen voor logistiek

Die gevolgen hebben onder meer impact op de werkgelegenheid. Een eerder onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam wees uit dat door de krimp circa duizend banen verloren gaan. Ook de impact op de logistieke bedrijven, die in groten getale gevestigd zijn rondom Schiphol, blijft niet onopgemerkt. Niet alle goederen kunnen mee aan boord. De magazijnen, die nu al tientallen hectare groot zijn, moeten nog groter worden om voorraad te kunnen opslaan. Van As verwacht dat de krimp vooral invloed heeft op grondstoffen voor de tech-industrie en vers voedsel.

Regeling voor vrachtmaatschappijen?

Vrachtvluchten leveren in wezen reeds minder op dan passagiersvluchten. Bij een krimp wordt het rendement teruggedrongen. Daarom wordt gepleit voor een aparte regeling. Schiphol laat bijvoorbeeld weten 11.500 starts en landingen te willen reserveren voor vrachtvluchten. ‘Op deze manier blijft de luchthaven een belangrijke vrachtluchthaven en borgen we dat de luchthaveninfrastructuur optimaal is voor onder meer de Nederlandse maakindustrie’, zegt een woordvoerster van de luchthaven. Of dit gerealiseerd kan worden, is een vraagteken. De Europese procedure van de balanced approach kan daarin de afweging maken.