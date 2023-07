Wit-Rusland wil eigen vliegtuig bouwen

Wit-Rusland wil haar luchtvaartindustrie een boost geven. Het land kondigde aan een eigen vliegtuig te willen ontwikkelen.

De naam van de machine is nog niet bekend. Wel dat negentien passagiers aan boord kunnen stappen. Het streven is dat het vliegtuig vanaf 2027 of 2028 voornamelijk ingezet wordt op regionale vluchten. De machine wordt geproduceerd in de 558 Aviation Repair Plant in Baranovichi, een stad in het zuidwesten van Wit-Rusland. Dit is een vliegveld met een landingsbaan van drieduizend meter. De Russische luchtmacht is er eveneens neergestreken. Tevens worden er drones geproduceerd en kunnen vliegtuigen erheen voor onderhoud. Rusland stuurde eerder reeds toestellen naar haar buurland, omdat die in eigen land moeilijker onderhouden kunnen worden als gevolg van westerse sancties. Airbus en Boeing mogen bijvoorbeeld geen reserveonderdelen meer naar Russische luchtvaartmaatschappijen sturen. Of de vliegtuigen naar deze luchthaven vlogen, is niet bekend. Eerder werd wel duidelijk dat een Boeing 737-800 van Smartavia naar Minsk vloog. Die bestemming is geen onderdeel van het routenetwerk van de luchtvaartmaatschappij.

Ontwikkeling Russische vliegtuigen

Rusland is zelf ook bezig met de ontwikkeling van eigen toestellen. Het betreft de Ilyushin Il-114-300, LMS-901 Baikel en TVRS-44 Ladoga. Op die laatste twee wil Wit-Rusland voortborduren. Veel onderdelen zouden vergelijkbaar zijn waardoor uitwisseling hiervan gemakkelijker is. Rusland betaalt de helft van de ontwikkelingskosten. ‘De lang gekoesterde droom om een volwaardige grootmacht in de vliegtuigindustrie te worden, wordt gerealiseerd’, zegt Roman Golovchenko, premier van Wit-Rusland, in de Russische krant RBK. De testen met het nieuwe vliegtuig moeten 2026 van start gaan. ‘Hoewel het een lang traject is, willen we er alles aan doen om het vliegtuig snel de lucht in te krijgen’, vervolgt de premier.