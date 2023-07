A321 slipt in de regen | Video

Een Airbus A321 van LATAM Airlines raakte na de landing in Florianópolis (Brazilië) van de landingsbaan waardoor tijdelijk geen vliegverkeer plaatsvond.

Het toestel, registratie PT-MXM, vertrok 8:25 uur lokale tijd vanuit Sao Paulo Guarulhos International Airport. De weersomstandigheden op de bestemming waren slecht. Hevige buien teisterden de stad en er werd gewaarschuwd voor een cycloon. Na een klein uur te hebben gevlogen landde de A321 op de luchthaven van Florianópolis. De piloten verloren de controle over het vliegtuig waarna het begon te draaien en zijdelings van de landingsbaan gleed. Het neuswiel belandde in het gras, terwijl het hoofdonderstel op de baan bleef staan. Een live cam legde de beelden vast. Tevens werden na het incident foto’s gemaakt waaruit blijkt dat het rechteronderstel schade aan de landingsbaan had gemaakt. Tevens kwam de motor in aanraking met de grond doordat het neuswiel zich in het onverharde gedeelte bevond. 2014 built LATAM Brasil Airbus A321-231 aircraft (PT-MXM) did a Runway excursion by skidding during landing in Florianopolis airport (SBFL) .



The aircraft was operating flight LA3300 from Sao Paulo (GRU).Operations affected as Florianopolis Airport is currently closed. pic.twitter.com/NBE5VLuNMo— FL360aero (@fl360aero) July 12, 2023 LATAM A321 skids off the runway while landing at Florianópolis Airport in southern Brazil. pic.twitter.com/ZeXYqW8IGv— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 12, 2023

A321 van de landingsbaan halen

Nadat de A321 tot stilstand kwam, verlieten de 172 passagiers en zeven bemanningsleden het vliegtuig. Zij ondergingen een medische check. Daaruit bleek dat niemand verwondingen had opgelopen. ‘LATAM heeft alle noodzakelijke technische en operationele maatregelen genomen om een veilige operatie voor iedereen te garanderen’, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bij Simple Flying. Daarna stond de opgave te wachten de A321 van de landingsbaan te halen. Dit nam meer dan een dag in beslag. De operaties op de luchthaven van Florianópolis werden dan ook tijdelijk stilgelegd. ‘LATAM heeft alle gedupeerde reizigers die van en naar Florianópolis reizen geïnformeerd dat ze hun vlucht zonder kosten kunnen omboeken of een volledige terugbetaling van hun vliegticket kunnen aanvragen’, vervolgt de woordvoerder. Autoriteiten doen verder onderzoek naar het incident met de A321.

Twee maanden geleden eindigde een Embraer E195 van Azul Airlines eveneens op een Braziliaanse luchthaven naast de baan. Door de slechte weersomstandigheden gleed het toestel volledig het gras en modder in.