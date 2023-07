Hoe lang moeten elektrische vliegtuigen nou echt vliegen? | Column

‘Elektrische vliegtuigen worden pas wat wanneer je er vijf uur mee kunt vliegen’, werd mij laatst stellig op het hart gedrukt terwijl ik aan de bar stond bij de een niet nader te noemen vliegclub. De uitspraak volgde toen ik zei dat de Pipistrel waarmee ik elektrisch vlieg niet langer dan een uur in de lucht kan blijven.

Ik vond het een vreemde opmerking. Wie wil er überhaupt vijf uur in een klein vliegtuig zitten? De langste vluchten die ik met propellervliegtuigen heb gemaakt duurden zo’n drie tot 3,5 uur. En dat is echt lang zat. Zeker omdat het in Zuid-Spanje was bij temperaturen van rond de 40 graden in combinatie met een kapotte airco.

Ik heb er geen harde cijfers van maar het zou mij verbazen als de gemiddelde vlucht met een Cessna 172 of Piper Arrow meer dan anderhalf uur duurt. Dat is namelijk voor heel veel soorten vluchten lang genoeg. In anderhalf uur kun je tijdens een instructievlucht meer procedures oefenen dan de leerling heeft voorbereid en tijdens een entertainmentvlucht meer rondjes boven het huis van de passagier vliegen dan zijn of haar maag aankan.

Incidenteel willen vliegers ook wel eens een langere vlucht maken. Dat tweewekelijkse vluchtje van een uur is immers niet helemaal de reden dat er meer dan 12.000 euro in een brevet is gestoken. Dat is heel begrijpelijk. Die 3,5 uur boven Zuid-Spanje waren erg leuk.

Maar laat de incidenten niet de vooruitgang van de massa tegenwerken. Er hoeft toch niet gewacht te worden met emissievrij vliegen totdat er vluchten van 3,5 uur (of vijf voor de fanatiekeling) gemaakt kunnen worden? Er zullen nog de nodige jaren overheen gaan eer er zo lang elektrisch gevlogen kan worden. Het is toch zonde als we tot die tijd niet kunnen profiteren van de voordelen van elektrisch vliegen? De rondjes rond de kerk kunnen nu al stiller en schoner!

Misschien had de man aan de bar het niet over kleine vliegtuigen maar over grote passagiersvliegtuigen. ‘Het gaat nooit lukken om batterij elektrisch naar Amerika te vliegen’, is een veelgehoorde uitspraak. En waarschijnlijk nog waar ook. Maar wat weinig mensen zich realiseren is dat de meeste vluchten vanuit Nederland naar Engeland gaan. Het imago is het bereikbaar maken van de wereld, terwijl in de praktijk vooral het buurland zeer goed bereikbaar wordt gemaakt.

Prima, maar laten we dat dan wel zo snel mogelijk elektrisch doen. Niet eerst wachten tot er (middel)lange vluchten mogelijk zijn, terwijl er juist zoveel korte vluchten plaatsvinden die op korte termijn al emissievrij kunnen worden uitgevoerd.

Met fossiele brandstoffen zijn wij gewend geraakt aan een one-size-fits-all-brandstof. Een Boeing 737 kan er vanuit Nederland mee naar Dubai vliegen. Maar de meeste komen niet verder dan een derde van die afstand. Op basis van dezelfde brandstof kun je vier uur vliegen met een Cessna 172, echter, de meeste staan binnen anderhalf uur alweer aan de grond.

Er is nog geen one-size-fits-all emissievrije energiebron gevonden voor de luchtvaart. Misschien gaat die er ook helemaal niet komen. Maar laat dat gegeven geen reden zijn om niet in de nabije toekomst al vluchten elektrisch uit te voeren. Of het ooit gaat lukken om alle vluchten, van klein tot groot, volledig emissievrij uit te voeren zal de toekomst moeten uitwijzen. Tot die tijd is elke emissievrije vlucht extra een aanwinst voor een schonere wereld en comfortabeler vliegen.

En maak je geen zorgen, er zijn voorlopig meer dan genoeg vliegtuigen beschikbaar om te dromen over die once in a lifetime vlucht naar de Alpen.

