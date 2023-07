Passagier valt Air India-beambte aan

Er is opnieuw een incident aan het licht gekomen dat op een Air India-vlucht plaatsvond. Een passagier viel het hoofd van Inflight Services van de maatschappij aan.

Het toestel was onderweg van Sydney naar New Delhi. Air India liet het volgende weten over het incident: ‘Een passagier aan boord vlucht AI301, gedroeg zich tijdens de vlucht op een onaanvaardbare manier. Hij werd, tevergeefs, meerdere keren gewaarschuwd en veroorzaakte ongemak bij andere passagiers en medewerkers’. Een werknemer van Air India liet later weten dat de verstoorder Sandeep Verma, hoofd van Inflight Services van de airline, aanviel.

De reiziger werd agressief nadat Verma hem aansprak op zijn gedrag. De passagier liep namelijk rond in de galley en wilde naar verluid enkele flessen alcohol meenemen. Vervolgens begon de passagier op de beambte in te slaan en probeerde zijn hoofd te verdraaien. Er waren zes bemanningsleden nodig om de gewelddadige passagiers in bedwang te houden. ‘Na de landing werd de man overgedragen aan de politie en verontschuldigde zich later schriftelijk’, aldus Air India. Er is geen actie ondernomen tegen de verstoorder.

Agressiviteit

Dit is al de tweede keer in een zeer korte tijd dat een passagier zich agressief gedraagt aan boord een Air India-vlucht. In dezelfde week zorgde een agressieve passagier voor een verstorende situatie aan boord van een vlucht van Toronto naar New Delhi en richtte schade aan in de cabine. Er waren twaalf mensen nodig om de man in bedwang te houden.