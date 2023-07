Piloten 737 waarschuwen luchtverkeersleiding

Eind juni moest een Boeing 737-800 van Ryanair een doorstart maken op Porto Francisco de Sa Carneiro Airport toen een A321neo van Azores Airlines de startbaan op reed.

Het incident deed zich 26 juni voor. De 737, registratie EI-DLX, was vertrokken vanuit Barcelona El Prat Airport. Het toestel bevond zich volgens een rapport van de Office of Prevention and Investigation of Accidents in Civil Aviation and Rail (GPIAAF) op een hoogte van circa 85 meter en op een afstand van iets minder dan één kilometer. Op dat moment kreeg de A321neo van de luchtverkeersleiding toestemming op te lijnen voor baan 35 om zich klaar te maken voor een vlucht naar Porto Santo Airport (Madeira). On June 26, #Ryanair Boeing 737-800 (EI-DLX) and #AzoresAirlines Airbus A321neo (CS-TSI) became involved in a runway incursion at #Porto, Portugal 🇵🇹.



Dertien seconden

Het vliegtuig van Azores Airlines wachtte op instructies alvorens het kon vertrekken. De Ryanair-piloten merkten dertig seconden voor de landing op dat de A321neo op de startbaan stond. Hoewel ze toestemming hadden gekregen te landen, vroegen de vliegers om een bevestiging van hun waarneming. Vervolgens gaf de luchtverkeersleiding aan dat de 737 een doorstart moest maken. Volgens het rapport zou de machine op dertien seconden verwijderd van de landingsbaan een doorstart hebben gemaakt. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het Ryanair-vliegtuig een rondje langs de Portugese kust maakte om uiteindelijk iets na 17:00 uur lokale tijd alsnog te landen.

Minimale afstand overschreden

Het incident werd door de GPIAAF aangemerkt als ‘loss of seperation’. Dat betekent simpelweg dat een vliegtuig de minimale afstand tot een ander toestel overschrijdt. ‘GPIAAF verzamelt, in overeenstemming met haar functies en bevoegdheden, aanvullende informatie over het voorval’, schrijft de autoriteit in het rapport. Een jaar geleden moest een 737 van Ryanair ook al uitwijken voor een ander vliegtuig. Op Mallorca steeg tegelijkertijd van een ander vliegveld in de buurt van de luchthaven waarvan de 737 vertrok een Cirrus SF5-privévliegtuig op. De vliegers van de Ierse low cost carrier moesten hierop anticiperen om een crash te voorkomen.