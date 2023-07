A320 vliegt rap naar Stuttgart

Een Airbus A320, die ingehuurd is door Condor, vloog vorige week woensdag in een recordtijd vanuit Fuerteventura naar Stuttgart.

Het toestel, registratie LZ-FKB, landde eerder die dag drie kwartier te laat op het Canarische eiland. Reden daarvoor was dat de A320 op de vorige vlucht vanuit Heraklion (Kreta) naar Stuttgart vertraging opgelopen had. Uiteindelijk arriveerde het vliegtuig 17:55 uur lokale tijd op de luchthaven van Fuerteventura. Volgens het vliegschema zou de DE1453 vijftien minuten later alweer terug moeten keren naar de Duitse bestemming.

In 3 uur en 23 minuten vloog de A320 vanuit Fuerteventura naar Stuttgart © Flightradar24.com

Vertrek uit Fuerteventura

Het werd een close call voor de A320. Op Stuttgart mogen na 23:30 uur geen vliegtuigen meer landen. Alleen vertraagde vluchten zijn dan nog toegestaan. Door de eerder opgelopen vertraging was het meest aannemelijke scenario dat de LZ-FKB die tijd niet ging halen toen de Spaanse luchtverkeersleiding de A320 een starttijd van 19:30 gaf. Daarom besprak de bemanning vervolgens hoe ze dit moest aanvliegen. Overwogen werd passagiers uit te laten stappen en in hotels onder te brengen. Toen kwam de luchtverkeersleiding terug op de vertrektijd die naar 19:11 uur werd bijgesteld. Daardoor zou het toestel plotseling onder de gunstigste omstandigheden rond de klok van 23:30 uur in Stuttgart kunnen landen.

Kortste vliegtijd

Om elf minuten na zeven steeg de A320 op in noordelijke richting. Na 3 uur en 23 minuten arriveerde de machine in Stuttgart. Een recordtijd. Normaal neemt een vlucht vanuit Fuerteventura naar de Duitse stad zo’n drie en een half uur in beslag, met uitlooptijden naar vier uur. Ook door andere luchtvaartmaatschappijen is op dezelfde route nooit een snellere vluchttijd neergezet. Condor laat aan de Fuerteventura Zeitung weten dat deze recordtijd samenhing met ‘het weer en vooral de gunstige wind voor vluchten vanuit de Canarische Eilanden terug naar Duitsland.’