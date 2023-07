Emirates A380 wijkt uit naar luchthaven uur verderop

Een Airbus A380 van Emirates week afgelopen zaterdag uit naar Glasgow nadat het toestel niet in staat was te landen op Londen Heathrow.

De machine, A6-EOW, vertrok 10:30 uur lokale tijd, circa vijftig minuten later dan de aanvankelijke vertrektijd, vanuit Dubai International Airport. Na ongeveer zeven uur te hebben gevlogen naderde de A380 luchthaven Londen Heathrow. De weersomstandigheden waren op dat moment slecht. The Met Office, die de weersvoorspellingen in het Verenigd Koninkrijk verzorgt, gaf code geel af voor Londen en het zuidoosten van het land. ‘We hebben vandaag te maken met vrij krachtige winden in de zuidelijke gebieden waar we mogelijk winden tot 55 km/uur zullen zien. Die zullen hoogstwaarschijnlijk schade veroorzaken, bijvoorbeeld aan bomen, vooral in Zuid-Wales en de zuidelijke delen van Engeland’, kondigde Tom Morgan, meteoroloog bij het Meteorologisch Instituut, aan bij persbureau PA.

Na twee landingspogingen week de Emirates A380 uit naar Glasgow © Flightradar24.com

A380 vliegt naar Glasgow

Boven het noordoosten van Londen cirkelde de A380 een keer rond, net zoals een andere superjumbo van Emirates paar dagen geleden ook al deed. Vervolgens vloog het toestel door richting Heathrow. Daar deed de machine twee landingspogingen op baan 27L. De vliegers slaagden er niet in de machine aan de grond te zetten. Daarom besloten de A380-piloten uit te wijken naar Glasgow. Daar vliegt Emirates eveneens vanuit Dubai naartoe met de superjumbo. Rond 19:00 uur lokale vertrok het toestel alsnog naar Heathrow waar het iets meer dan een uur later arriveerde. Daar stond de machine enkele uren aan de grond alvorens om 23:30 uur, iets meer dan zes uur later dan de aanvankelijke vertrektijd, terug te keren naar Dubai.