Italiaanse luchthaven dicht na grote brand

Op de luchthaven van Catania brak zondagavond brand uit. De terminal raakte hierbij beschadigd. Voorlopig blijft het vliegveld gesloten.

Om half 12 ‘s avonds ontving de brandweer een melding van een brand in de terminal van Catania International Airport. De brand was ontstaan in een kelder. Het vuur verspreidde zich naar de vertrekhal op de begane grond, die zich vervolgens vulde met dikke rook. In de vertrekhal bevonden zich op dat moment ook passagiers, die in paniek raakten.

Volgens lokale media schreeuwden en huilden mensen. Het beveiligingspersoneel zorgde ervoor dat iedereen naar buiten ging door te roepen: ‘Weg! Iedereen eruit!’ De aanpak was effectief, er vielen geen gewonden. Enkele reizigers hadden wel last van rookinhalatie. Bijna anderhalf uur nadat de melding werd gedaan had de brandweer het vuur onder controle. De luchthaven hoopte maandagochtend om 8 uur weer te openen, maar dat bleek niet haalbaar. Delen van de vertrekhal waren toen nog steeds gevuld met rook.

De gehele terminal moet nu eerst worden schoongemaakt. Ook moeten alle systemen worden getest. Naar verwachting gaat de luchthaven aanstaande woensdag om 2 uur ‘s middags weer open. Tot die tijd wijken geplande vluchten uit naar luchthavens in de buurt.