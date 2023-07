PLAY verrast passagiers met zicht op vulkaanuitbarsting

Passagiers werden vorige week verrast tijdens een vlucht met PLAY Airlines. Kort voor de landing in IJsland maakte de flight crew een omweg om een vulkaanuitbarsting van boven te bekijken.

PLAY-vlucht OG122 vertrok vorige week van New York Stewart International Airport naar de luchthaven van Keflavik. Ongeveer tien minuten voor de geplande landing sprak een van de piloten de passagiers toe om zijn plan te delen. De A321neo vloog voorbij de luchthaven en met een bocht om de vulkaan. Vervolgens draaide het toestel zodat passagiers aan de die aan de andere kant zaten ook goed zicht hadden op de uitbarsting. Vijf dagen later maakte dezelfde vlucht wederom een omweg om passagiers te trakteren op het bijzondere uitzicht.

Een Amerikaanse reiziger beschreef zijn ervaring als volgt aan ABCnews: ‘Tien minuten voor de landing vertelde de gezagvoerder ons met een heel blije stem dat hij een ​​kleine omweg over de uitbarsting nam. Hij draaide zelfs om zodat iedereen het gebeuren kon zien. Het was gewoon onwerkelijk. We zagen zelfs een fontein van lava uit de aarde spuiten. Het was een geweldige ervaring’. De omweg zorgde voor bijzondere beelden.

Gevaarlijk

De vulkaanuitbarsting op IJsland is niet heel groot. Het verschijnsel produceert ook geen grote aswolk. Was dit wel zo geweest dan had het veel gevolgen gekregen voor het vliegverkeer van en naar Keflavik. Aswolken zijn zeer gevaarlijk voor vliegtuigen. Als een toestel door een aswolk vliegt, kunnen de asdeeltjes de machine ernstig beschadigen. Zo vloog een Boeing 747 van KLM, de PH-BFC, vlak na haar levering in 1989 door een aswolk. Alle motoren vielen uit en de ramen werden gezandstraald. De vliegers wisten de motoren opnieuw te starten en konden het toestel veilig aan de grond zetten. De schade was enorm.