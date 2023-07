Vueling A320 komt tijdens take-off tot stilstand

Een Airbus A320 van Vueling moest zondagochtend haar take-off vanaf Barcelona El Prat Airport afbreken wegens een vogelaanvaring.

Het toestel, registratie EC-JTR, zou 9:10 uur vertrekken in de richting van Sevilla. De A320 taxiede baan 24L op en kreeg toestemming op te stijgen. Tijdens de start kwam een vogel in aanvaring met een van de motoren. De machine zette op dat moment al aan. De piloten braken de take-off af en brachten de A320 tot stilstand. Op foto’s die op de sociale media gedeeld werden is te zien dat dit gebeurde richting het einde van baan 24L. De evacuatieglijbanen werden uitgeklapt waarna de passagiers het vliegtuig verlieten. Hulpdiensten haastten zich naar de machine en blusten de banden. De remmen van de A320 zouden naar verluidt oververhit zijn geraakt. #IncidenteAéreo en el Aeropuerto Internacional de #Barcelona #BCN. Ha quedado bloqueada la pista 24L. Aborto de despegue de una aeronave #Airbus #A320 de #Vueling que cubrría la ruta BCN-SVQ, con posterior #evacuación de la aeronave. Ingesta de ave en uno de sus motores. 16-07-23 pic.twitter.com/eOfEAcItj0— Iván Castro Palacios (@ivancp25) July 16, 2023 Aborto de despegue en #Barcelona, en pista 24L por impacto de ave. Recalentamiento de frenos, bomberos enfriando frenos de ambos trenes y coordinando evacuación del pasaje en pista. Operamos con pista única 24R. Posibilidad de demoras hasta poder retirar el avión. #SafetyFirst… pic.twitter.com/fJiIgaLnIp— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) July 16, 2023

Ander vliegverkeer gehinderd

Als gevolg van het incident werd baan 24L drie uur gesloten. De vertrekkende en aankomende vluchten moesten daardoor verplaatst worden naar andere start- en landingsbanen. Barcelona El Prat Airport heeft naast 24L nog twee banen. Eén ligt evenwijdig, terwijl die andere de evenwijdige baan kruist. Op Flightradar24 was te zien dat aankomende vliegtuigen voor de kust meerdere rondjes moesten draaien. De vertrekkende vluchten liepen vertraging op. Vueling liet in een statement op Twitter weten dat zij een vervangend toestel voor de gedupeerde passagiers regelde. De luchtvaartmaatschappij schreef dat de verwachte vertrektijd 12:30 uur zou zijn. Uiteindelijk ging vlucht VY2212 zondagmiddag 14:25 uur van start met een andere A320 richting Sevilla. De EC-JTR staat volgens gegevens van Flightradar24 nog steeds aan de grond in Barcelona.

Lees ook: https://www.upinthesky.nl/2022/09/03/vliegtuigaanvaringen-met-vogels-konijnen-en-een-vis/