B-52 vernielt baanverlichting tijdens vliegshow | Video

Zondag nam een bijzondere B-52-bommenwerper deel aan het vliegprogramma van de Royal International Air Tattoo (RIAT) in Engeland. Enkele lampen van de baanverlichting moesten na de show worden vervangen.

De B-52 vertrok ‘s middags vanaf RAF Fairford, waar de RIAT jaarlijks plaatsvindt. De bommenwerper bracht enige tijd door in een wachtpatroon en maakte vervolgens een flyby samen met een KC-135-tankvliegtuig. Enige tijd na de flyby vloog het imposante toestel opnieuw over, waarna het de landing inzette. Omdat het wegens de vliegshow niet mogelijk is om via de parallelle taxibaan naar het platform te taxiën, moest het vliegtuig een backtrack maken. Hierbij maakt een toestel een draai van 180 graden aan het einde van de baan en begeeft zich dan naar het platform.

De B-52 toonde tijdens de backtrack een opmerkelijke eigenschap, dat ook wel crabwalk wordt genoemd. De bommenwerper is namelijk in staat alle wielen in een hoek van twintig graden te zetten, waardoor het zijwaarts kan taxiën. Dit maakt het taxiën, landen of opstijgen makkelijker tijdens ongunstige windcondities. De reden voor dit kenmerk is te wijten aan de structuur van het vliegtuig, een lange en slanke romp met een grote staart en enorme vleugels. Als gevolg van dit ontwerp reageert het vliegtuig traag op stuurbewegingen van de piloot, wat gevaarlijk kan zijn met harde wind.

Omdat de B-52 een grote spanwijdte heeft, beschikt die tevens over extra wielen aan de vleugeluiteinden. Op een video is goed te zien hoe een van deze wielen tijdens de crabwalk de baanverlichting op de vliegbasis vernielt. Ten minste achttien lampen vielen ten prooi aan het onderstel.