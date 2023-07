Boeing 767 verliest evacuatieglijbaan boven Chicago

De Federal Aviation Association (FAA) is een onderzoek gestart naar een incident in Chicago, waarbij een evacuatieglijbaan, afkomstig van een Boeing 767, een gebouw beschadigde.

De Boeing 767-300ER van United, registratie N666UA, was onderweg van Zurich naar Chicago. Tijdens het aanvliegen van baan 28C in Chicago zou het toestel, op zes kilometer van de luchthaven, een van de glijbanen hebben verloren. Patrick Devitt, die in het beschadigde gebouw woont, reed tijdens het incident naar huis. Zijn schoonvader en zoon waren op dat moment wel thuis. ‘Ze waren boven in het appartement net aan het lunchen toen ze een harde klap hoorden. Het enige waar ze zich aan het begin zorgen over maakten was dat het een heel hard geluid was. ‘Niemand had verwacht dat het om een evacuatieglijbaan van een vliegtuig ging’, aldus Devitt.

Vervolgens vond Devitt’s schoonvader een zilveren voorwerp in de achtertuin. Hij kon niet meteen identificeren wat het was. Pas toen hij tankdoppen aan de zijkanten van de glijbaan zag, belde hij de politie. Ondertussen, op de luchthaven van Chicago, ontdekte United-grondpersoneel dat een van de evacuatieglijbanen van de Boeing ontbrak. ‘We hebben direct contact opgenomen met de FAA en proberen uit te vinden hoe dit kon gebeuren’, aldus United in een verklaring.

Andere incidenten

Het is al twee keer eerder voorgekomen dat een Boeing 767 een evacuatieglijbaan vlak voor de landing kwijt raakt. In 2019 viel er een glijbaan uit een Delta-toestel en kwam in een tuin naast een huis in de plaats Milton terecht. In 2016 verloor een 767 van Atlas Air een noodglijbaan. Dit keer belandde het voorwerp op een huis.