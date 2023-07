Feyenoord vliegt met voormalig Lufthansa-toestel

Feyenoord is gisterenmiddag vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrokken richting Oostenrijk. Daar beleggen de Rotterdammers een trainingskamp in voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De selectie, die vaker vanaf de Zuid-Hollandse luchthaven vliegt, stapte aan boord van een CRJ-900 met registratie OY-MIT. De machine landde gisterenochtend vanuit Praag. Rond de klok van 15:00 uur vertrok het team van Arne Slot naar Salzburg. Via Utrecht zette het de route richting Oostenrijk voort om één uur en tien minuten later te landen.

Het toestel wordt sinds augustus 2021 geëxploiteerd door het Deense Global Reach Aviation. De maatschappij beschikt over twee toestellen die plaats bieden aan 48 en 78 reizigers. Het bedrijf, gevestigd in Billund, voert charters uit voor overheden, ad-hoc-aanvragen en sportteams. De OY-MIT vliegt voornamelijk binnen Europa. Voor de tijd bij Global Reach Aviation kwam de machine uit voor Lufthansa. De Duitse luchtvaartmaatschappij trok de CRJ-900 in juli 2006 aan en stond te boek als Lufthansa CityLine.

Feyenoord vloog met een CRJ-900 naar Oostenrijk voor een trainingskamp © Flightradar24.com

Feyenoord oefent tegen TSG 1899 Hoffenheim