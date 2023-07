IndiGo wederom opgeschrikt door eenzelfde incident

Een passagier aan boord van een IndiGo-vlucht probeerde een nooduitgang te openen. Het was niet de eerste keer dat de luchtvaartmaatschappij met een dergelijk voorval te maken kreeg.

Het incident deed zich 8 juli voor. Het betrof vlucht 6E 5606 vanuit Hyderabad naar Delhi. De Airbus A321neo, registratie VT-IUX, vertrok 22:25 uur lokale tijd. Tijdens take-off probeerde een 40-jarige passagier, gezeten op rij 18E, de nooduitgang te openen. Als gevolg hiervan ontstond paniek onder medereizigers en bemanningsleden. Uiteindelijk overmeesterde de cabin crew de man en brachten hem naar een andere zitplaats. De gezagvoerder werd eveneens op de hoogte gebracht. Bij aankomst in Delhi werd de man volgens The Economic Times overgedragen aan de autoriteiten. Tevens werd een eerste aanklacht tegen hem ingediend.

Twee keer eerder dit jaar

In het afgelopen jaar kwam het al twee keer eerder voor dat een IndiGo-passagier een nooddeur wilde openen. In mei maakte een 28-jarige reiziger op de luchthaven van Gao-Chandigarh die open toen het vliegtuig klaargemaakt werd voor vertrek. Het kon daardoor niet meer de lucht in waardoor de passagiers op een ander tijdstip naar hun eindbestemming afreisden. Vier maanden eerder, in januari, gebeurde hetzelfde. Op een IndiGo-vlucht vanuit Nagpur naar Mumbai deed een reiziger een poging toen het vliegtuig haar eindbestemming naderde. De actie van de passagier werd direct opgemerkt waarna de persoon ‘passend gewaarschuwd werd’. Niet alleen op IndiGo-vluchten proberen sommige inzittenden de nooddeur te openen. Tijdens de landing van een A321 van Asiana Airlines maakte een reiziger de deur open waarna enkele reizigers te maken kregen met ademhalingsproblemen. Als gevolg hiervan verkoopt de luchtvaartmaatschappij geen stoelen meer bij nooduitgangen van haar A321-toestellen.