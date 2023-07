Vijf doden bij crash Cessna in Polen

Op een klein vliegveld in Polen verongelukte maandag een Cessna 208. Het toestel vloog een hangar binnen waar op dat moment mensen aanwezig waren.

Het fatale ongeluk vond plaats bij het dorp Chrcynno, ongeveer 45 kilometer ten noorden van de Poolse hoofdstad Warschau. Een camera legde het ongeval vast. Op de beelden is te zien dat de Cessna direct na het opstijgen hard naar links zwenkte en vervolgens de grond raakte. Foto’s die na de crash zijn gemaakt tonen de staart van het toestel die uit een zwaar beschadigde hangar steekt.

Volgens de brandweer is het slechte weer de ‘waarschijnlijke oorzaak’ van de crash. In de hangar hielden zich ten tijde van het ongeluk dertien mensen op, die voor het slechte weer schuilden. In totaal kwamen vijf mensen om het leven, onder wie de piloot van de Cessna en vier personen in de hangar. Acht mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Aan boord het toestel bevonden zich behalve de piloot ook drie inzittenden. De precieze oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Five people killed after skydiving plane crashes into a hangar at Chrcynno Airfield in Poland. pic.twitter.com/mguRWDeG0O— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 18, 2023

Teuge

Het gecrashte vliegtuig in Polen is van hetzelfde type als het toestel dat in 2021 een noodlanding maakte in een veld naast de A50 bij Apeldoorn. Kort na de start vanaf vliegveld Teuge viel de motor uit van de Cessna 208 van Skydive Teuge. De piloot van de machine, registratie PH-FST, maakte vervolgens een noodlanding naast de A50. Alle achttien inzittenden bleven ongedeerd.