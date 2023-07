Emirates verlaagt bestelling voor Boeing 777-8X

Volgens het orderboek van Boeing verruilt Emirates een deel van haar 777-8x-bestelling voor de grotere 777-9X. De luchtvaartmaatschappij bevestigde dit echter nog niet officieel.

Door de zet van Emirates komt het bestelde aantal exemplaren voor de Boeing 777-8X nog lager te liggen. Het orderboek van Boeing laat zien dat de golfmaatschappij een bestelling voor zestien 777-8’s heeft omgezet in hetzelfde aantal 777-9’s. Daarmee komt de totale verhouding van de Emirates-order neer op 19 777-8’s en 96 777-9’s. Door alle vertragingen in de ontwikkeling van met name de 777-8, lijkt de airline meer vertrouwen te hebben in de grotere 777-9.

In het verleden uitte Tim Clark, Emirates-CEO, meermaals zijn frustratie over het gebrek aan communicatie van Boeing met betrekking tot het Boeing 777X-programma. Zo werd het ontwerp van de kleinere 777X aangepast zonder dat de maatschappij dat van te voren wist. Later werd de ontwikkeling van het toestel op pauze gezet en nu geeft Boeing prioriteit aan een vrachtversie van de 777X, die inmiddels al meer bestellingen heeft ontvangen dan de passagiersversie van de 777-8.

Geïnteresseerden

Omdat de ontwikkeling veel vertraging opliep, koos Clark er meermaals voor de bestelling te verlagen, die de maatschappij in 2014 plaatste voor 150 777X-toestellen. Momenteel wil de airline nog maar 115 vliegtuigen. Behalve Emirates zijn alleen Qatar Airways en Etihad Airways geïnteresseerd in de 777-8. Zij bestelden respectievelijk 24 en acht exemplaren van het type, waarmee het totale aantal bestelde toestellen op 51 staat.