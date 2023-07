Aanvankelijk geweigerde KLM-passagiers redden leven

Een Boeing 787-9 van KLM maakte afgelopen dinsdag een ongeplande landing in Sao Paulo, omdat een reiziger een hartstilstand kreeg.

De Dreamliner, registratie PH-BHF, vertrok 21:15 uur vanaf de Kaagbaan op Schiphol op weg naar Buenos Aires (Argentinië). Toen het toestel het Zuid-Amerikaanse continent bereikte, kreeg een Nederlandse passagier een hartstilstand. Zoals de gewoonlijke procedures voorschrijven vraagt het cabinepersoneel aan de rest van de reizigers of er een dokter aan boord zit. Jonatan Mareco, dokter uit La Plata, diende zich aan. Tijdens een anderhalf uur durende reanimatie van de vrouw werd hij geassisteerd door een andere arts.

Krappe ruimte

In de 787 van KLM was een gebrek aan ruimte om de reiziger goed te kunnen reanimeren. De gangpaden waren krap en de turbulentie maakte het er niet makkelijker op. Tevens beschikte de dokter over twee zuurstofslangen. Medereizigers fungeerden als tolk. ‘Het was verschrikkelijk, omdat we niet wisten waar de [medische] spullen lagen. Tevens was er een taalbarrière, weinig werkruimte, turbulentie en mensen kwamen kijken’, vertelde Mareco bij 0221.com.ar. Hij vulde aan dat het toevallig was dat hij en de andere arts aan boord zaten. In eerste instantie werden ze geweigerd, omdat de KLM-vlucht overboekt was.

Ongeplande landing in Sao Paulo

Tijdens de reanimatie namen de KLM-piloten contact op de met de Braziliaanse luchtverkeersleiding om een ongeplande landing op Sao Paulo Guarulhos International Airport te maken. Daar werd de vrouw overgedragen aan hulpdiensten. Dinsdagochtend lokale tijd vloog de Dreamliner alsnog naar Buenos Aires. Daar landde het toestel twee en een half uur na de aanvankelijk aankomsttijd. Hoe het nu met de vrouw is, is niet bekend.