Logistieke vliegpuzzel voor Oranje Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen doen mee met het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland. De 42.427 kilometers die zij in de groepsfase in het vliegtuig moeten doorbrengen zijn voor hen echter niet ideaal.

Begin deze maand vertrokken de vrouwen in de businessclass richting Australië nadat de zij in Kerkrade de laatste oefenwedstrijd voor het WK met 5-0 van België wisten te winnen. In Sydney belegde de selectie van Andries Jonker een trainingskamp waar een veelbesproken oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea gespeeld werd. De tegenstander wilde de uitslag niet naar buiten brengen. Een woordvoerder van het Nederlands elftal zei tegen Voetbal International dat dit ermee te maken had dat het een ‘trainingswedstrijd’ was en dat het eerste doel van de wedstrijd vlak voor het WK onder weerstand spelen is. 🌏 Hello, Aotearoa New Zealand! 👋🤩#FIFAWWC #TheOranjeBeat #NothingLikeOranje pic.twitter.com/d9GIGoe8q4— OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) July 18, 2023 🇳🇿 ARRIVED! 📍🛬#FIFAWWC #TheOranjeBeat #NothingLikeOranje pic.twitter.com/3W8nC1g8Cs— OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) July 18, 2023

Van noord naar zuid

Vervolgens reisden de Oranje Leeuwinnen af naar Tauranga, een stad op circa tweehonderd kilometer verwijderd van Auckland. Daar vertoeft het team van Jonker dit eindtoernooi. Met Qantas-vlucht 143 vloog het gezelschap vanuit Sydney naar de Nieuw-Zeelandse stad. Echter, de groepswedstrijden tegen Portugal, Verenigde Staten en Vietnam worden niet in de buurt afgewerkt. De confrontatie met de Portugese vrouwen wordt 23 juli in Dunedin afgewerkt. Deze stad ligt weer ten zuiden van Nieuw-Zeeland, zo’n 1.300 kilometer verderop. Vervolgens moet het gezelschap naar Wellington voor de ontmoeting met de Verenigde Staten, terwijl de wedstrijd tegen Vietnam weer in Dunedin gespeeld wordt. ‘We gaan van noord naar zuid, dan weer naar noord. Niet ideaal’, zei Jackie Groenen, een van de Oranje-internationals, eerder bij Brabants Dagblad. The making of the 𝓲𝓬𝓸𝓷𝓲𝓬 𝓵𝓸𝓸𝓴 ✨



📍 Somewhere between AUS – NZL ✈️#FIFAWWC #TheOranjeBeat #NothingLikeOranje pic.twitter.com/oskjSDraAc— OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) July 18, 2023

Meer dan tien vluchten

Tot de derde groepswedstrijd hebben de dames al tien vluchten achter de rug. Indien de Oranje Leeuwinnen zich plaatsen voor de knock-outrondes, moeten de vrouwen nog meer op en neer hoppen. Een mogelijke achtste finale vindt plaats in Australië, terwijl de kwartfinale in Nieuw-Zeeland gepland staat. Een halve finale kan in beide landen gespeeld worden; de finale staat 20 augustus weer in Sydney op de planning.