Vakantiegangers leggen crash Russische Su-25 vast

Russische vakantiegangers zagen hoe een Su-25-straaljager vlakbij het strand in het water stortte. De piloot overleefde het ongeval niet.

Een Sukhoi Su-25 ‘Frogfoot’ van de Russische luchtmacht crashte maandag voor de kust van de Russische badplaats Yeysk, die op slechts 70 kilometer van de Oekraïense stad Marioepol ligt. Volgens Russische media stortte de straaljager tijdens een testvlucht neer als gevolg van motorproblemen. De piloot kwam hierbij om het leven, ondanks dat hij erin slaagde met zijn parachute uit het vliegtuig te komen. Hij zou verstrikt zijn geraakt in zijn parachute en daardoor zijn verdronken. Reanimatiepogingen van hulpdiensten mochten niet meer baten.