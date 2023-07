Vraagtekens over rondcirkelende Corendon 737

Een Boeing 737-800 van Corendon keerde gisterenavond terug naar Schiphol. De route die het toestel aflegde, bleef op de sociale media niet onopgemerkt.

De machine, registratie PH-CDE, vertrok dinsdag 17:45 uur richting Las Palmas, een Canarisch eiland. De 737 steeg op vanaf de Kaagbaan. Na take-off deed zich een ongespecificeerde ‘technische storing’ voor. Boven de Noordzee, ter hoogte van Terneuzen, cirkelde het vliegtuig drie keer rond alvorens het terugkeerde richting de luchthaven waarvan het vertrokken was. Vervolgens maakte de 737 onderweg nog eens meer dan tien rondjes boven zee. Dat kan ermee te maken hebben dat piloten tijd nodig hebben om procedures te doorlopen alvorens de ongeplande landing te kunnen maken. In dat geval komt een toestel in het zogeheten holding pattern terecht, ook wel bekend als een wachtstand. De veronderstelling dat een 737-machine rondcirkelt om brandstof te lozen is onjuist: over deze mogelijkheid beschikken de kleinere vliegtuigen niet. Widebodies zoals de 777 en 787, kunnen dit wel. Een voorbeeld daarvan vormde een Dreamliner van Norse Atlantic Airways die vorige week de nodige tijd rondjes maakte boven de Noordzee. Door een technische storing keerde een 737 van Corendon terug naar Schiphol © Flightradar24.com

Verbaasde reacties

Op de sociale media vielen de rondjes van de 737 eveneens op. Met een screenshot vroeg een gebruiker zich af: ‘Iemand een idee wat er met dit Corendon-toestel aan de hand is?’ Ook iemand anders zette vraagtekens: ‘Corendon en Schiphol (Twitteraccounts, red.), wat is er aan de hand met Corendon-vlucht CND221??’ Iemand een idee wat er met dit Corendon toestel aan de hand is? #FR24 @MennoSwart pic.twitter.com/m1DmhLD9yc— Mike (@MikeeNL) July 18, 2023 @Corendon_Air @Schiphol wat is er aan de hand met Corendonvlucht CND221?? pic.twitter.com/PwVfyt99q7— Gert (@gert_ploeg) July 18, 2023

Terug in Amsterdam

Uiteindelijk landde de 737 bijna drie uur na take-off veilig op Schiphol. ‘Het vliegtuig keerde om, omdat de veiligheid van onze crew en passagiers voorop staat in onze operatie. Het toestel is inmiddels geland en we gaan kijken hoe we dit zo spoedig mogelijk kunnen oplossen’, zegt een woordvoerder van Corendon in Algemeen Dagblad. ‘We zijn nu druk bezig om te kijken wat er precies aan de hand is om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. De vlucht zal dan morgen (vandaag, red.) vertrekken.’ Tot die tijd verbleven de gedupeerde passagiers in hotels rondom Schiphol. Eén reiziger liet echter weten dat mensen die dicht bij de luchthaven wonen, terug naar huis moesten. De PH-CDE vloog vanochtend alweer naar het Turkse Antalya.