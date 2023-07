Azul doet Airbus A350 al na één jaar weg

De twee Airbus A350’s van Azul Airlines verlaten de vloot in oktober. Een van de twee toestellen is dan nog geen jaar in dienst. Het type blijkt toch niet zuinig genoeg voor de luchtvaartmaatschappij.

Het is inmiddels vrijwel zeker dat Azul Airlines de Airbus A350 gaat uitfaseren, ondanks dat deze airline officieel nog niets hierover heeft aangegeven. De laatste commerciële vluchten van de toestellen staan gepland op 28 oktober. Afgelopen maand werd duidelijk dat de machines vanaf volgend jaar de vloot van het Spaanse Iberia gaan versterken.

In 2014 kondigde Azul aan vijf A350-900’s te bestellen. De vliegtuigen zouden vanaf 2017 worden geleverd zodat de airline haar buitenlandse routenetwerk kon uitbreiden. Enkele maanden later belandde Brazilië in een diepe economische crisis, waardoor de maatschappij genoodzaakt was afstand te doen de A350’s. Toch nam Azul twee van de vijf toestellen in 2022 in gebruik, weliswaar voor korte duur. De eerste Airbus arriveerde in september (PR-AOY) en de tweede (PR-AOW) in december. Nu is toch gebleken dat het type niet efficiënt genoeg is voor de airline. De A330-900neo en A330-200 nemen de taak van de A350 over bij Azul.

LATAM

Azul is niet de eerste Braziliaanse airline die de A350 vroegtijdig met pensioen stuurt. De CEO van LATAM Airlines Brasil bevestigde in 2021 in een brief aan alle werknemers dat de Airbus A350 na slechts vijf jaar de vloot verlaat. De maatschappij deed dit om de widebody-vloot te vereenvoudigen.