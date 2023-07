Bijna-botsing tussen 737 en A320 op Schiphol

Een Boeing 737 en Airbus A320 kwamen dinsdag veel te dicht bij elkaar tijdens de landing op Schiphol. De luchtverkeersleiding greep in om een botsing te voorkomen.

Bij het incident waren een Boeing 737-900 van KLM, registratie PH-BXP en een door TUI ingehuurde Airbus A320 van GlobalX, registratie N276GX, betrokken. Radargegevens van ADS-B Exchange laten zien dat er nog geen 170 meter tussen de vliegtuigen zat. De vluchthistorie van de Airbus toont hoe het toestel het aanvliegpad van de Zwanenburgbaan voorbij vloog en op dat van de Polderbaan af ging. Op hetzelfde moment bevond het KLM-toestel zich ook in het verlengde van de Polderbaan. Schermafbeelding van de ‘close-call’ © Data van ADS-B Exchange

De machines kwamen ter hoogte van Assendelft het dichtst bij elkaar. De luchtverkeersleiding greep in waarop beide toestellen afweken. Bij de tweede poging ging het wel goed en landde de A320 op de Zwanenburgbaan en de 737 op de Polderbaan. Hoe het voorval precies kon gebeuren is niet bekend, mogelijk zag de flight-crew van de Airbus de Zwanenburgbaan over het hoofd. NH Nieuws meldt dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een melding heeft gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Verenigde Staten

Er vinden dit jaar opvallend veel bijna-botsingen plaats in de Verenigde Staten. De Amerikaanse staatssecretaris van transport, Pete Buttigieg, noemde de incidenten op Amerikaanse luchthavens eerder al ‘zeer zorgelijk’. In januari vonden er twee van dit soort plaats op de luchthavens van Honolulu en New York JFK. Begin februari landde een Boeing 767F van FedEx bijna op een Boeing 737 van Southwest toen beide toestellen een klaring kregen om van dezelfde start- en landingsbaan gebruik te maken. Eind februari bevond een zakenjet zich in Boston op de baan waarop een Embraer 190 van JetBlue aan het landen was.