Meerdere Delta-passagiers vallen flauw in 757

Een aantal passagiers van Delta Air Lines viel flauw in een Boeing 757 doordat het airconditioningsysteem niet naar behoren functioneerde.

Het toestel, registratie N592NW, zou afgelopen maandagmiddag vanuit Las Vegas Harry Reid International Airport vertrekken in de richting van Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport. Toen het vliegtuig klaargemaakt werd voor vertrek, bleek de airconditioning, zoals al eens eerder in een 757 van Delta voorkwam, niet goed te werken. De machine stond circa drie uur aan de grond in de brandende zon van Las Vegas. De temperaturen in de 757 liepen op tot tussen de 43 en 46 graden. Meerdere passagiers begonnen zich slecht te voelen. Enkele verloren hun bewustzijn en gaven over. ‘Er liep een vrouw door het gangpad die zichtbaar ziek was. Ze kon niet eens haar ogen openen en ze zwaaide heen en weer’, zegt Krista Garvin, field producer bij FOX News die toevallig aan boord van de 757 zat, bij FOX Business. ABD'de Las Vegas'tan Atlanta'ya uçacak Delta Havayolları'nın yolcu uçağı, klimaları çalışmadan 4 saat boyunca pistte bekledi. Uçakta bulunan yolcular, 44 derece sıcakta fenalık geçirdi, 4 yolcu ve 1 kabin memuru bayıldı.https://t.co/Wb6pa4qp1N pic.twitter.com/wPIyGl2ouI— TGRT HABER (@tgrthabertv) July 19, 2023

Hulpdiensten ingeschakeld

De piloot liet aan de inzittenden weten dat ze ‘op de knop (boven hun hoofd, red.) konden drukken als zich een medisch noodgeval zou voordoen’. Sommige crewleden zouden zich eveneens niet goed hebben gevoeld. Uiteindelijk stapten hulpdiensten de 757 in om vijf passagiers van boord te halen. Na verloop van tijd mocht iedereen het vliegtuig verlaten. ‘Delta-teams onderzoeken de factoren die hebben geleid tot oncomfortabele temperaturen in de cabine. We waarderen de inspanningen van onze werknemers en hulpverleners bij Harry Reid International Airport’, aldus een woordvoerder van Delta in een verklaring. Had the worst experience on @Delta flight 9889 from Las Vegas to Atlanta yesterday. Was supposed to take off at 6am on a direct flight and I didn’t get home until 8:30pm. The flight was delayed 5 hrs. We stopped in OKC and got no food, water or AC. It was hot and uncomfortable.— Max Goldstein (@MaxGoldstein) July 18, 2023

De luchtvaartmaatschappij verplaatste de vlucht in eerste instantie naar de volgende ochtend, maar die vond uiteindelijk geen doorgang. Delta gaf de gedupeerde reizigers een compensatie en bood hulp aan bij het boeken van een andere vlucht. De desbetreffende 757 vloog een dag later onder het vliegnummer DL9889 alsnog naar Atlanta.