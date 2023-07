Onenigheid over Iranese Sukhoi Superjet-aankoop

Iran kampt door sancties nog altijd met een onderdelentekort waardoor veel westerse vliegtuigen daar aan de grond staan. Daarom wil het land nu met de Russische Sukhoi Superjet gaan vliegen.

Harmatullah Rafiei, voorzitter van de Vereniging van Iraanse Touroperators, reisde onlangs naar Moskou en tekende een intentieverklaring voor het leasen van drie Sukhoi Superjets. Volgens Rafiei worden de vliegtuigen in de toekomst voornamelijk ingezet op routes naar Rusland. ‘Nu wachten we nog op een antwoord over de prijs en kwaliteit van de toestellen’, vulde de voorzitter aan.

De Superjet-deal levert in Iran ook veel discussie op. Zo zou Rusland een te hoge prijs rekenen voor de vliegtuigen. Daarnaast beschikt Iran niet over piloten die gekwalificeerd zijn om Russische vliegtuigen te besturen, terwijl de documentatie van en in het vliegtuig vaak alleen in het Russisch staat beschreven. Er moet dus ook cockpitpersoneel uit Rusland worden ingehuurd. Ondertussen zijn de prijzen voor vliegreizen omhooggeschoten, omdat er nauwelijks vliegtuigen beschikbaar zijn en de vraag erg hoog is.

Oude deal

Verder wil Iran een oude bestelling voor twintig Superjets afronden. Dit werd eerder door het Amerikaanse Ministerie van Financiën tegengehouden omdat het Russische vliegtuig over Amerikaanse onderdelen beschikt en er sancties gelden tegen Iran. Rusland is nu bezig met de ontwikkeling van de ‘Superjet New’, die volledig uit Russische onderdelen bestaat. Iran hoopt de nieuwe Superjets snel in ontvangst te nemen.

Tekort

Iran kampt door sancties al een tijd met een groot onderdelentekort. Vorig jaar werd bekend dat vijftig procent van de 333 passagiersvliegtuigen van het land aan de grond staat ​​vanwege het tekort, met name op het gebied van motoren. Maar inmiddels zou ongeveer driekwart van alle Iraanse toestellen niet meer operationeel zijn. Sommige airlines beschikken helemaal niet meer over actieve vliegtuigen.