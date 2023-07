Schade na botsing 747 en 757 | Foto’s

Een Boeing 747-400F van Challenge Airlines en een 757-200F van FedEx kwamen op de luchthaven van Tel Aviv-Ben Gurion Airport met elkaar in botsing.

De Jumbojet, registratie OE-LRG, arriveerde afgelopen zondagavond vanuit Hong Kong. Het andere toestel landde een dag eerder uit Parijs Charles de Gaulle Airport. Dat eerste toestel maakte zich klaar voor de volgende vlucht. Een pushbacktruck duwde de 747 volgens het Israëlische dagblad Maariv naar achteren waarna die in aanraking kwam met de nabij geparkeerde 757. Op afbeeldingen is de schade vastgelegd. De truck kwam vast te zitten onder de Jumbo. De persoon die in de truck zat raakte niet gewond. De 747 liep schade op aan het neuswiel en de romp. Het richtingsroer van de 757 raakte eveneens beschadigd. Wanneer beide machines hun rentree in het luchtruim maken, is nog niet bekend. İsrail Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda yer hizmetleri aracı (tow-car) Challange Airlines'a ait Boeing 747 tipi uçağın altında kaldı. Yaşanan kaza sonrası, uçak kayarak Fedex'e ait Boeing 757 tipi uçağa çarptı.



Olayda yaralanan kimse bulunmuyor.



📸: @aviationbrk pic.twitter.com/dlh2sfiRWB— HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) July 17, 2023 B747 de Challenge y B757 de FedEx chocaron durante el remolque en Tel Aviv el lunes 17.

El conductor del remolcador del B747 perdió el control, y chocó con el B757.

El remolcador se atascó debajo del 747 y se produjo un desgarro en el timón del 757.

El conductor ileso. pic.twitter.com/CX5o2aYSsZ— Feliz Vuelo, online en: @esVivetuvida (@FelizVuelo) July 18, 2023

Het incident zorgde verder niet voor annuleringen of vertragingen. Wél werden de bewegingen rondom het vrachtplatform gehinderd. De Aviation Safety Investigation Authority, de Israëlische burgerluchtvaartautoriteit, start een onderzoek naar de oorzaak van het voorval.

Vergelijkbare schade

Bijna een jaar geleden raakte op het platform van Londen Heathrow hetzelfde onderdeel van een 757 van Icelandair fors beschadigd bij een botsing met een 777-300ER van Korean Air. De 777 kwam tijdens het taxiën in botsing met het richtingsroer van de 757. Daardoor ontstond forse schade. Beide vluchten werden geannuleerd.