Binnen enkele jaren gaan eVTOL-operaties van de grond komen

Al jaren gonzen de termen Urban Air Mobility (UAM), air taxis en eVTOL rond, verwijzend naar een nieuwe vorm van luchttransport waarin korte routes met volledig elektrische vliegtuigen worden uitgevoerd. Na het lange tijd aanwakkeren van de hype door de UAM-industrie, lijkt het erop dat het in 2028 werkelijkheid wordt.

Althans, dat is de datum waar de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) zich op richt. In een document dat op dinsdag is gepubliceerd, heeft de FAA de stappen uiteengezet die zij en andere organisaties moeten nemen om tegen 2028 een concurrerende luchttaximarkt te realiseren op ten minste één locatie. In beperkte vorm zouden de eerste vluchten al in 2025 kunnen beginnen.

Het plan is opmerkelijk omdat de luchtvaartautoriteit vertrouwen toont in het idee dat de implementatie van deze technologie binnen enkele jaren gerealiseerd kan worden. Daarnaast is de rol van de FAA extra belangrijk omdat het ook verantwoordelijk is voor de certificering van de vliegtuigen en de regels die piloten en bedrijven moeten volgen. Doorgaans heeft de FAA het imago (te) veel tijd te nemen voor het certificeren van nieuwe vliegtuigen en technologieën.

eVTOL-voertuigen lijken op kleine vliegtuigen of helikopters en kunnen verticaal opstijgen en landen, waardoor ze kunnen opereren vanuit het midden van steden. De verwachting is dat dit soort voertuigen vooral ingezet gaat worden in grote stedelijke gebieden of tussen luchthavens en populaire vakantiebestemmingen, bijvoorbeeld als taxiservice tussen de luchthaven van Nice en Monaco.

Luchttaxibedrijven als Wisk en Joby hebben in het verleden dergelijke plannen moeten uitstellen. In 2017 zei Uber dat het werkte aan elektrische luchttaxi’s die tegen 2020 passagiersvluchten zouden uitvoeren. In plaats daarvan was dat het jaar waarin Uber zijn luchttaxi-eenheid verkocht aan Joby, waar werd gezegd dat de dienst ‘zo vroeg als 2023’ kon beginnen.

En ook nu is het nog geen gelopen race. Het creëren van de juiste omstandigheden voor luchttaxi’s om in 2028 boven één of meerdere steden te vliegen zal geen makkelijke opgave zijn. Vliegtuigfabrikanten zullen de hulp nodig hebben van vele andere partijen naast de FAA, inclusief andere federale agentschappen en staats- en lokale overheden. Echter, nu de FAA concrete doelen stelt voor de implementatie, lijkt deze dichterbij dan ooit.