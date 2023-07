Corendon-passagier: ‘Meer dan onmenselijk’

188 reizigers dachten dat ze dinsdagmiddag probleemloos vanaf Schiphol naar Gran Canaria vertrokken. Het toestel keerde terug en landde drie uur later weer in Nederland, gevolgd door chaos en ‘onmenselijke’ service van Corendon.

Eerder meldde Up in the Sky dat Corendon-vlucht CND221 wegens technische problemen terugkeerde naar Schiphol. ‘Het toestel is inmiddels geland en we gaan kijken hoe we dit zo spoedig mogelijk kunnen oplossen’, zei een woordvoerder van Corendon tegen het Algemeen Dagblad. ‘We zijn nu druk bezig om te kijken wat er precies aan de hand is om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. De vlucht zal dan een dag later vertrekken.’ Tot die tijd verbleven gedupeerde passagiers in hotels rondom Schiphol. Eén reiziger zei dat mensen die dicht bij de luchthaven wonen, terug naar huis moesten. Passagiers laten nu aan het AD weten dat de situatie buitengewoon chaotisch was.

De ergernis begon drie kwartier na het opstijgen. De inzittenden kregen te horen dat het toestel terugkeerde naar Schiphol wegens een technisch probleem, maar werden niet op de hoogte gesteld dat het vliegtuig nog de nodige rondjes moest vliegen om kerosine te verbranden. De Boeing was namelijk te zwaar om direct te landen. Toen het toestel eenmaal op de grond stond had Corendon ‘niets geregeld’. Na een tijd wachten werden reizigers die met de auto naar de luchthaven waren gereisd geadviseerd terug te keren naar huis. Achtergebleven passagiers mochten ‘driehonderd euro declareren’, aldus een moeder van een passagier.

Onmenselijk

Volgens een andere reiziger was het Corendon-hotel, evenals 25 andere hotels die passagiers voor de touroperator opvangen, volgeboekt. De kosten voor een ander hotel werden niet vergoed. Sommige mensen bleven zelfs op Schiphol, wachtend op de vervangende vlucht. Een passagier noemt de service ‘meer dan onmenselijk’. Andere gedupeerden lieten weten dat ze via medereizigers te horen kregen wat de nieuwe vluchttijd was. Ze belden direct met het bedrijf om aan te geven dat ze dat mogelijk niet konden redden. Als reactie kregen ze te horen ‘dat in de tijd dat we met hen belden, we ook wel op weg hadden kunnen gaan’.

Opnieuw vertraging

Woensdagmiddag konden alle 188 vakantiegangers, wederom met vertraging, hun reis voortzetten. Ook toen liep voor het vertrek de frustratie soms hoog op. Volgens een passagier was er niemand van Corendon om hun vragen te beantwoorden: ‘niemand vertelt ons iets’. Corendon laat weten te onderzoeken wat allemaal is misgegaan.