Ryanair-CEO reist af naar Kiev en deelt toekomstplan

Michael O’ Leary, Ryanair-topman, reisde persoonlijk af naar Kiev om te praten met meerdere luchthavendirecteuren over de hervatting van commerciële vluchten na de oorlog.

O’Leary zegt al lange tijd dat Ryanair de eerste buitenlandse luchtvaartmaatschappij wil zijn die vluchten van en naar Oekraïne hervat zodra de oorlog voorbij is. Nu is de topman van de Ierse airline persoonlijk afgereisd naar de hoofdstad van het land. Hij sprak daar onder anderen met de minister van Infrastructuur van Oekraïne, de directeur van de luchthaven Kiev-Boryspil en vertegenwoordigers van de luchthavens van Lviv en Odessa.

‘Ryanair is van plan fors te investeren in Oekraïne en het herstel van het vliegverkeer te leiden met een investering tot bijna 2,7 miljard euro’, beloofde O’Leary. Daarnaast wil de maatschappij in totaal dertig Boeing 737MAX-toestellen stationeren op de luchthavens van Kiev, Lviv en Odessa. ‘Zodra het luchtruim boven Oekraïne weer opengaat voor de commerciële luchtvaart, verbindt Ryanair de belangrijkste Oekraïense luchthavens met meer dan twintig EU-hoofdsteden’, aldus de CEO. De airline wil aan het begin van het herstel ongeveer 600 vluchten per week uitvoeren van en naar Oekraïne.

Faciliteiten

O’Leary inspecteerde samen met de luchthavenmanagers en minister de faciliteiten van Kiev-Boryspil Airport. ‘Vandaag zagen we dat het Boryspil Airport-team zijn professionaliteit bewijst in de moeilijkste oorlogsomstandigheden en volledig is voorbereid om de vluchtoperaties zo snel mogelijk te hervatten’, zo beschreef de topman de staat van de terminals, bagagebanden, incheckbalies, gates en het platform. De minister gaf aan dankbaar te zijn voor ‘de suggesties en beslissingen van Ryanair’.