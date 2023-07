A320-gezagvoerder luistert naar eis passagier

Een Airbus A320 van Thai Smile keerde voor take-off terug naar de gate, omdat een passagier zijn tas op de luchthaven van Chiang Mai had laten liggen.

Vlucht WE103 naar Bangkok taxiede naar de startbaan toen de passagier in kwestie opstond en schreeuwde dat zijn bagage nog op het vliegveld lag. Een medereiziger filmde het gedrag van de man, van wie de identiteit niet bekend is. Een stewardess probeerde hem te kalmeren. De video laat zien dat een cabinelid hem vroeg: ‘Als je je zo blijft opstellen, moeten we je van boord halen, dus wil je gaan? Of wil je wachten tot Bangkok?’ ‘Ja, ja ik wil nu gaan, vraag het aan de gezagvoerder’, reageerde de reiziger. 離陸のため滑走中のThai Smile Air便のアラブ人乗客、「旅客ターミナルに忘れ物をした」として戻るよう要求。結局、飛行機はターミナルに引き返し、この乗客を下ろした上で離陸した。



Vertraging door oponthoud

Van die eis werd de captain op de hoogte gesteld. Die kondigde vervolgens publiekelijk aan dat de A320 zou terugkeren naar de gate. ‘Hij klaagde dat zijn tas met geld en belangrijke spullen nog op het vliegveld lag. Hij wilde die gaan terugvinden. Het was erg storend en het kon ze (de man en de twee medereizigers, red.) niet schelen dat de andere mensen te laat op hun bestemming zouden aankomen’, schetste een anonieme medereiziger de situatie bij Stuff. Op de video is te zien dat de beveiliging aan boord kwam toen de A320 eenmaal terug was bij de gate en de passagier samen met twee medereizigers naar de uitgang begeleidde. Of de man uiteindelijk gearresteerd is, is niet bekend. Of hij uiteindelijk zijn eigendommen nog heeft kunnen terugvinden is evenzeer een vraagteken. Wel is duidelijk dat de A320-vlucht een vertraging opliep van circa 45 minuten.