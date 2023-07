KLM 787 wijkt uit en wacht op landingsbaan

Een Boeing 787-9 van KLM op weg naar New York John F. Kennedy (JFK) maakte deze week een ongeplande landing in Boston.

De 787, registratie PH-BHN, vertrok dinsdag 14:00 uur vanaf Schiphol. Toen het toestel het vaste land van de Verenigde Staten naderde, cirkelde het eerst een keer rond boven Portland alvorens te landen in Boston. Reden voor de uitwijk waren de slechte weersomstandigheden in New York. De streek wordt volgens NBC New York al enige tijd geteisterd door fikse buien met overstromingen tot gevolg. Voor dinsdag werden eveneens onweersbuien met een harde zuidwestenwind voorspeld. Datzelfde gold voor de woensdag. There's something funky going on at @BostonLogan. The Lufty A380 was parked for a while on the taxiway and is now being towed. The KLM 787 just pulled in and air stairs were brought over. The Condor beach blanket hasn't moved in 30isg minutes at least. #avgeek pic.twitter.com/k9SM3YMyZG— Seth Miller (@WandrMe) July 18, 2023

Meerdere toestellen naar Boston

Veel vluchten op New York John F. Kennedy werden vertraagd, enkele toestellen weken ook uit. Niet alleen de 787 van KLM was een onverwachte bezoeker op de luchthaven van Boston. Ook een Airbus A380 van Lufthansa, onderweg vanuit München naar JFK, maakte er een ongeplande landing. Tevens meldde een Airbus A330-900 van Condor zich die bezig was met een vlucht van Frankfurt naar JFK. Een A330 van Virgin Atlantic, opgestegen vanuit Manchester, maakte eveneens een ongeplande landing in Boston. Het trio maakte eerst net zoals de 787 een rondje boven Portland. Op afbeeldingen die op de sociale media circuleren, is te zien dat de Europese luchtvaartmaatschappijen zich op de luchthaven van Boston bevonden. De Dreamliner van KLM kwam zelfs op de landingsbaan te staan. Een trap werd naar de voorste deur van het vliegtuig gereden.

Uiteindelijk vertrokken de drie machines na enige tijd alsnog naar JFK. De 787 steeg 17:10 uur lokale tijd op waarna de A380 en A330 algauw volgden. Het vliegtuig van Virigin Atlantic verliet Boston pas 19:00 uur.