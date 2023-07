Corendon over mijlpaal: ‘Zeer belangrijk voor ons’

Vrijdag landde de 2.500ste Corendon-vlucht op Maastricht Aachen Airport (MAA) sinds de twee met elkaar samenwerken.

De Boeing 737-800, registratie PH-CDH, vertrok 11:10 uur (10:10 uur Nederlandse tijd) vanuit het Turkse Antalya. Na een vlucht van drie uur en 45 minuten arriveerde de machine op de Limburgse luchthaven. Vervolgens taxiede het toestel naar het platform waar het onthaald werd. De cabin crew werd in het zonnetje gezet. Voor de 737 maakte het cabinepersoneel een foto. Daarna bracht Fons Latour, COO van MAA, een bezoek aan het hoofdkantoor van Corendon om de CEO van de maatschappij, Atilay Uslu, een taart te brengen. Zojuist landde de 2500e Corendonvlucht op Maastricht Aachen Airport!



De crew werd in het zonnetje gezet en op het hoofdkantoor van Corendon werd door onze Operationeel Directeur Fons Latour een heerlijke taart bezorgd.



Scala aan bestemmingen

Sinds 2018 maakt Corendon gebruik van MAA. Vanuit de Limburgse luchthaven, die eind december vorig jaar te horen kreeg dat zij haar deuren open mocht houden, vliegt de luchtvaartmaatschappij naar diverse Europese bestemmingen waaronder Kreta, Rhodos en Zakynthos. Tevens verbindt Corendon het vliegveld met steden buiten Europa. Het Egyptische Hurghada is daarvan een voorbeeld. ‘We zijn verheugd over de sterke toename van het aantal reizigers en blijven investeren in faciliteiten en diensten om de beste reiservaring mogelijk te maken. We zijn dankbaar voor de samenwerking met Corendon en kijken uit naar verdere groei van passagiersaantallen en uitbreiding van Corendon’s vluchtaanbod vanaf Maastricht Aachen Airport’, zei Latour, die de 2.500ste vlucht een ‘mijlpaal’ noemde, in een verklaring.

Fons Latour, COO van MAA, bracht Corendon-topman Atilay Uslu een taart naar aanleiding van de 2.500ste vlucht op MAA © Corendon

Geografische ligging

Corendon maakt in Nederland gebruik van meerdere luchthavens. MAA ligt volgens Uslu op een gunstige plek. ‘De zuidelijke regio van Nederland is zeer belangrijk voor ons. We zijn blij dat we ook vanuit hier vluchten en vakanties kunnen aanbieden aan onze klanten. En niet alleen Nederlanders, maar ook onze Belgische buren maken gebruik van deze regionale airport. We zijn trots op deze mijlpaal en kijken uit naar de voortzetting van onze succesvolle samenwerking’, aldus de Corendon-topman.