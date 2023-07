Eurowings-piloot verliest bewustzijn vlak voor landing

Tijdens een vlucht van Heraklion naar Frankfurt werd de gezagvoerder van een Eurowings Discover-vlucht onwel. De pas aangestelde copiloot nam de controle over.

Toen de vlucht Frankfurt am Main Airport naderde, meldde de copiloot het incident aan de luchtverkeersleiding. De Airbus A320, registratie D-AIUT, landde zonder problemen op de Duitse luchthaven. De nieuwe piloot parkeerde het toestel op het platform, waar een traumahelikopter klaarstond. De heli bracht de gezagvoerder naar een ziekenhuis in de buurt. Het incident had verder geen gevolgen voor het overige vliegverkeer op en rond de luchthaven.

Southwest

In maart verloor de gezagvoerder van een Soutwest Airlines-vlucht eveneens zijn bewustzijn. Een halfuur na vertrek vanuit Las Vegas werd hij onwel. Enkele minuten later werd volgens de standaardprocedure aan de inzittenden om assistentie gevraagd. Toevallig was een van de passagiers zelf piloot en kwam hij naar voren om de copiloot te assisteren. Ook was er een verpleegkundige aan boord, die hielp bij de verzorging van de captain. In Las Vegas stonden hulpdiensten klaar om de hem naar het ziekenhuis te brengen. Southwest prees haar werknemers voor hun professionaliteit en uitte waardering voor het geduld en begrip van de passagiers.

Vliegers worden getraind om een vliegtuig in hun eentje te kunnen landen, zoals bij de Eurowings Discover-vlucht het geval was. Toch is het niet ongebruikelijk dat piloten die als passagier reizen in dergelijke situaties assisteren.