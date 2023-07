Passagiers onwel aan boord Air Malta-A320neo

Op de internationale luchthaven van Malta raakten passagiers onwel na problemen met het airconditioningsysteem aan boord een Airbus A320neo van Air Malta.

Veel Zuid-Europese landen, waaronder Malta, worden al een week geteisterd door een forse hittegolf. Op de Maltese eilanden zijn de afgelopen dagen temperaturen tot wel 40 graden gemeten. De hitte zorgde voor een onaangename situatie voor Air Malta-passagiers. Nadat ze aan boord van een Airbus A320neo van de maatschappij stapten, bleek dat er problemen waren met de airconditioning van het toestel. Als gevolg hiervan steeg de temperatuur in de cabine hard.

Voor drie inzittenden werd de hitte te veel. Ze kregen een hitteberoerte en vielen flauw. Air Malta zei in een verklaring dat ‘een combinatie van extreme temperaturen, verergerd door een storing in het airconditioningsysteem’, de oorzaak was. Het cabinepersoneel ontfermde zich direct over de drie slachtoffers. Korte tijd later namen hulpdiensten de zorg over. De vlucht, KM614 naar Rome, liep door het defect en incident flinke vertraging op en vertrok bijna zes uur later dan gepland.

Delta

Drie dagen voor dit incident deed zich hetzelfde voor in de cabine van een Boeing 757 van Delta Airlines. Het vliegtuig zou maandagmiddag vanuit Las Vegas vertrekken in de richting van Atlanta. Toen de machine klaargemaakt werd voor vertrek, bleek de airconditioning niet goed te werken. Het toestel stond circa drie uur aan de grond in de brandende zon van Las Vegas. Als gevolg hiervan begonnen meerdere passagiers zich slecht te voelen. Enkele verloren hun bewustzijn en gaven over.