Sukhoi Superjet 100 verliest onderdeel | Video

Een Sukhoi Superjet 100 van Azimuth Airlines raakte gisteren een motorkap kwijt tijdens een vlucht naar het Armeense Yerevan.

Het toestel, registratie RA-89036, vertrok zaterdag vanuit het Russische Mineralnye Vody op weg naar de hoofdstad van Armenië. Vlak na take-off schoot de kap van de linkermotor los, die vervolgens in de buurt van Mineralnye Vody Airport werd gevonden. Motorkappen waarborgen de aerodynamica en bieden bescherming aan de PowerJet SaM146-motoren. De vlucht kon echter zonder problemen voortgezet worden, aldus Simple Flying en de Sukhoi landde uiteindelijk veilig op haar eindbestemming. Niemand raakte bij het voorval gewond. Op een video die op het platform van Yerevan gemaakt was, kon de schade aan de linkermotor waargenomen worden. Volgens van Flightradar24 vertrok het toestel binnen een relatief kort bestek terug naar Mineralnye Vody Airport. Azimuth Airlines Sukhoi Superjet loses its engine cowling during takeoff from Mineralnye Vody Airport in Russia. The aircraft returned safely moments later. pic.twitter.com/gGvP20fL1j— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 21, 2023

Geen reserveonderdelen meer

Sukhoi ontving voor de afgekondigde westerse sancties als vergelding op de oorlog in Oekraïne onderdelen van Amerikaanse en Europese bedrijven. Thales leverde bijvoorbeeld de avionica, terwijl Parker Hannifin de hydraulische systemen verzorgde. B/E Aerospace boog zich over het interieur van het toestel. Sinds de Russische invasie mogen die bedrijven, evenals Airbus en Boeing, geen reserveonderdelen meer naar Rusland sturen. Dat leidde tot zorg over de vliegveiligheid van Russische vliegtuigen. Eerder miste een Boeing 777 van Aeroflot twee fairingpanelen, al zorgden die er niet voor dat het vliegtuig niet meer luchtwaardig was. Of de verloren motorkappen van de Sukhoi verband houden met de sancties is niet bekend.