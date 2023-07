737 wijkt twee keer uit naar dezelfde luchthaven

Een Boeing 737-900 van Alaska Airlines moest afgelopen donderdag twee ongeplande landingen maken op een drie uur durende vlucht van Los Angeles naar Seattle.

Het toestel, registratie N320AS, vertrok omstreeks 12:30 uur lokale tijd vanuit Los Angeles. Nadat de 737 San Francisco gepasseerd was, deed zich een technisch probleem voor. Ongeveer op 450 kilometer ten noorden van San Francisco maakte de machine een bocht van 180 graden naar Sacramento. Daar maakte de 737 een ongeplande landing. Hulpdiensten werden uit voorzorg opgetrommeld. Richting het einde van de middag leek het probleem opgelost. ‘De piloten merkten een technisch probleem op en volgden de standaardprocedures om uit te wijken naar Sacramento. De onderhoudsdienst wachtte het vliegtuig op en verhielpen het probleem’, zei een woordvoerder van Alaska Airlines naar aanleiding van de eerste omleiding bij Anchorage Daily News.

Wegens een technisch mankement week de 737 voor de eerste keer uit naar Sacramento © Flightradar24.com

Nog een ongeplande landing

Rond de klok van 16:15 uur lokale tijd steeg de 737 alsnog op voor het restant van de vlucht. Al gauw ging hetzelfde waarschuwingslampje in de cockpit weer aan. Het technische probleem leek dus nog niet verholpen. Vrijwel op hetzelfde punt als eerder die dag keerden de vliegers om richting Sacramento. Daar arriveerde de Boeing rond de klok van 17:30 uur. Opnieuw rukte de brandweer uit voorzorg uit. Alaska Airlines prees haar crew voor de twee ongeplande landingen. Uit gegevens van Flightradar24 bleek dat de machine diezelfde dag niet meer in actie kwam. Pas een dag later vloog die halverwege de middag als AS9809 alsnog naar Seattle.

Het probleem leek nog niet verholpen waardoor de 737 opnieuw een ongeplande landing maakte © Flightradar24.com

De 737 is niet het enige toestel dat op één vlucht twee keer uitweek. Drie weken geleden maakte een 747-8 van Lufthansa twee ongeplande landingen op een vlucht vanuit Buenos Aires naar Frankfurt. De eerste keer was op Natal (Brazilië), omdat een medisch noodgeval aan boord zich voordeed, terwijl de tweede gevolg was van het feit dat de crew door de langere vliegtijd haar diensturen zou overschrijden. Daardoor landde de machine op Parijs Charles de Gaulle Airport.