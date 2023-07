Eerste directe evacuatievlucht uit Rhodos geland

Op Schiphol is afgelopen nacht een vlucht geland met mensen aan boord die vanwege de bosbranden zijn geëvacueerd vanuit Rhodos. In totaal waren er ongeveer 120 reizigers aan boord. Het gaat om passagiers die oorspronkelijk van plan waren om op zondagavond naar Nederland te vliegen maar ook vroegtijdig geëvacueerde vakantiegangers.

In de nacht landde de eerste directe vlucht waarmee Nederlanders zijn opgehaald. Op zondag werden veertig gasten van Corendon al naar huis gebracht met vluchten die een tussenstop maakten in Griekenland. Op Rhodos woeden sinds bijna een week grote bosbranden, aangewakkerd door de harde wind. Vooral het zuiden van het eiland wordt zwaar getroffen. Zo’n 19.000 mensen zijn volgens een regeringsfunctionaris inmiddels in veiligheid gebracht.

Moeizame evacuatie

Onder de mensen die hun vakantie op Rhodos eerder afbrak bevindt zich bijvoorbeeld de Vlaming Falco (22). Hij zou aanvankelijk tot woensdag op Rhodos blijven, maar vanwege de bosbranden moest hij het eiland vroegtijdig verlaten. ‘We zaten in een hotel in Gennadi maar dat moest als een van de eerste hotels worden geëvacueerd. We zagen de vlammen vanuit onze hotelkamer’ vertelt hij nadat hij op Schiphol is aangekomen. Hij en anderen werden vanuit hun hotel in het gevarengebied met de bus naar elders gebracht. Volgens de Belg verliep deze operatie niet echt soepel: ‘Er stond een massa mensen met bagage, maar er pasten steeds maar zo’n vijftig man in een bus.’ Nadat Falco een nacht op de vloer van een hotelreceptie sliep kon hij uiteindelijk met de bus door naar het vliegtuig en geëvacueerd worden. ‘Op de weg naar het vliegveld kwamen we langs ons eerste hotel en zagen we dat het brandschade had. De evacuatie was dus wel nodig.’

De branden op Rhodos lijken voorlopig nog aan te houden. verschillende landen uit de omgeving hebben Griekenland al hulp aangeboden. Naar verluidt wordt er tijdens de blusoperaties gebruik gemaakt van drie vliegtuigen en vijf helikopters. Ook op andere eilanden zoals Corfu wordt de situatie nauwlettend gemonitord.