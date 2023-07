‘Nazdrovje’; Aeroflot vergroot alcoholvoorraad

Meer cognac, meer wijn, meer whisky en meer mousserende wijn: In plaats van 19 zal de Russische nationale luchtvaartmaatschappij in de toekomst 25 flessen alcoholische dranken aan boord meenemen. Aeroflot ziet zich gedwongen het alcoholaanbod te vergroten op vluchten naar zeker vier bestemmingen met dorstige passagiers.

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heerste er een plaag in Rusland. Het sterk gestegen gebruik van bier, wijn en sterke drank zorgde ervoor dat één op de vijf mannen stierf als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Sindsdien is de situatie aanzienlijk verbeterd. Maar de diepgewortelde drinkcultuur in de Russische samenleving is gebleven. Of de verhoogde vraag naar alcoholische versnaperingen iets te maken heeft met de instabiele situatie in Rusland en de oorlog met Oekraïne blijft gissen. Duidelijk is in ieder geval dat er niet minder om gedronken wordt in het vliegtuig.

Dat merkt ook Aeroflot. Daarom heeft de nationale luchtvaartmaatschappij onlangs de ladingen alcohol aan boord vergroot. Vooral de passagiers op vluchten naar Hurghada, Istanbul, Sochi en Sharm el-Sheik bleken erg dorstig te zijn, meldt Aviatorshina. Een stewardess vertelde aan dit platform dat de alcohol in de Business Class soms al voor het opstijgen op is.

In plaats van elk 19 flessen zal de luchtvaartmaatschappij nu de Airbus A320, A321 en Boeing 737 voor de heen- en terugreis 25 flessen drank meegeven. Concreet betekent dat voor borrelaars aan boord bij Aeroflot in plaats van één fles cognac, twee flessen; in plaats van twee flessen whisky, nu drie; in plaats van vijf flessen witte wijn van 0,75 liter, nu zeven; in plaats van vijf flessen rode wijn, nu zes; en in plaats van zes flessen mousserende wijn, nu zeven.