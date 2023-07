Waardevolle melding KLM-piloot: ‘Veel erger voorkomen’

Een KLM-flight crew merkte tijdens de nadering van Schiphol een brandje in de duinen op. Achteraf bleek de melding waardevol.

Vorige week maandag 17 juli steeg een Embraer E195-E2 van KLM, registratie PH-NXF, op vanaf de luchthaven van Porto. Na bijna twee uur te hebben gevlogen naderde de machine Schiphol. Via de westkust lijnde de E195-E2 op om te landen op de Polderbaan. Toen het vliegtuig boven Wijk aan Zee omdraaide voor de nadering, constateerden de piloten ‘zwartgeblakerd’ en ‘desolaat’ gebied. ’Er woedt een brandje (in de duinen, red.) en er staat nog niemand bij. We wilden het even doorgeven’, meldde de KLM-piloot monitoring bij de luchtverkeersleiding op de ATC.

Boven Wijk aan Zee merkten KLM-piloten brand op. De melding bleek achteraf waardevol © Flightradar24.com

Direct actie ondernomen

De melding van de vlieger werd uiterst serieus genomen. Brandweer en politie werden massaal opgetrommeld. Zelfs een politiehelikopter vloog naar het duingebied om te assisteren. Het bleek te gaan om een brand die mogelijk ontstaan is door de droogte, al vermoedt een politiewoordvoerder dat het om brandstichting ging. De rook was in de omgeving te ruiken. De brandweer, die natuurwater gebruikte om de brand te blussen, kreeg de fik ruim drie uur na de melding van de KLM-vliegers onder controle. Ondanks dat bleef de hulpdienst samen met de boswachter van waterbedrijf PWN het gebied in de gaten houden. In Heemskerk heeft de brandweer opgeschaald naar zeer grote brand. Er is vanwege droogte in de natuur veel brandweer onderweg, onder andere met water. Blijf weg uit het natuurgebied ten noorden van #wijkaanzee ^svw— VRK (@VRKennemerland) July 17, 2023

Tijdige melding KLM-piloot

Een dag later volgde in samenwerking met een team van de politie een forensisch onderzoek. Dat de brand, die in de lucht bij grote omvang zeer gemakkelijk op te merken is, tijdig onder controle was, is mede te danken aan de vroege melding van de KLM-crew. PWN-boswachter Egbert van Diepen zegt dat ‘veel erger’ voorkomen is. ‘Dat hij direct alarm heeft geslagen is écht heel erg waardevol om snel in actie te kunnen komen; cruciaal bij de bestrijding van natuurbranden’, zegt hij bij Haarlems Dagblad.