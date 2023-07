Australië koopt Hercules in miljardendeal

Australië heeft aangekondigd 20 nieuwe militaire transportvliegtuigen van het type Super Hercules aan te schaffen. Dit voorafgaand aan het bezoek later deze week van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en minister van Defensie Lloyd Austin aan het land.

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken keurde in november de mogelijke verkoop aan Australië goed van de Hercules, vervaardigd door Lockheed Martin en gerelateerde apparatuur. Met de deal is 9,8 miljard Australische dollar -ongeveer 6 miljard euro- gemoeid.

Samenwerking

De aankondiging valt samen met de grootste gezamenlijke militaire oefening ooit tussen Australië en de VS. Aan deze oefeningen doen zo’n 30.000 troepen uit 11 andere landen mee. Dit machtsvertoon vindt plaats in een periode waarin China zich steeds assertiever laat zien in de Indo Pacifische regio. De tweejaarlijkse oorlogssimulatie genaamd Talisman Sabre begon afgelopen vrijdag en zal gedurende twee weken op verschillende locaties in Australië plaatsvinden. De Australische minister van Defensie, Richard Marles, en zijn Amerikaanse evenknie zullen naar Noord Queensland reizen om de militaire oefening bij te wonen. Dit na de jaarlijkse ontmoeting van Amerikaanse en Australische defensie- en buitenlandministers, bekend als AUSMIN, in Brisbane op 28-29 juli.

Hercules

De nieuwe C-130J Hercules-vliegtuigen zullen de verouderende vloot van een dozijn vliegtuigen die momenteel worden geëxploiteerd door de Royal Australian Air Force, vervangen en uitbreiden waarbij de levering van het eerste vliegtuig wordt verwacht vanaf 2027. Marles onderstreept het belang van de deal: ‘Van noodoperaties bij bosbranden en overstromingen in het hele land, tot het leveren van cruciale hulp aan de regio tijdens de COVID-19-pandemie en meer dan twee decennia ondersteuning van vredesoperaties, dit is en blijft een cruciale aanwinst.’