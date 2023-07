Boeing 767 fors beschadigd na hagelbui | Foto’s

Een Boeing 767-300 van Delta kwam na het opstijgen vanaf Milaan Malpensa Airport in een hevige storm terecht, waarbij het toestel beschadigd raakte.

Delta-vlucht DL185 steeg maandagmiddag op vanaf Milaan Malpensa Airport richting New York. Direct na de take off vloog de Boeing 767, registratie N189DN, door een grote hagelbui. De eerste paar minuten van de vlucht leken volgens sommige passagiers op een ‘achtbaanrit’. Een uur na het opstijgen landde het toestel op de luchthaven van Rome Fiumicino. Daar werd duidelijk dat de machine forse schade had opgelopen door de hagelstenen.

De Delta-vliegers zouden aan de luchtverkeersleiding hebben gemeld dat ze te maken hadden met forse turbulentie en hagel en dat een van de cockpitramen was gebarsten. Op foto’s is te zien dat een gat in de neus van het vliegtuig is ontstaan. Ook werden de vleugels van de Boeing door de hagel aangetast en raakten de motoren beschadigd.

