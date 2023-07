Italiaanse luchthaven gesloten door bosbranden

De luchthaven van Palermo liet op Twitter weten genoodzaakt te zijn om te sluiten. De bosbranden kwamen te dichtbij het vliegveld.

Veel Zuid-Europese landen kampen nog altijd met een extreme hittegolf. Door de droogte en hoge temperaturen ontstaan er ook veel natuur- en bosbranden. Op het Italiaanse eiland Sicilië werden maandag temperaturen gemeten tot bijna 48 graden. Bosbranden in de regio zorgen er nu voor dat een luchthaven tijdelijk moet sluiten.

Palermo Airport blijft in elk geval tot dinsdagochtend 11 uur gesloten, meldde de luchthaven op Twitter in de nacht van maandag op dinsdag. Op foto’s is goed te zien dat het vuur zich vanochtend nabij het vliegveld bevond. De brandweer doet er alles aan om te zorgen dat het vuur niet overslaat op huizen en gebouwen in en rond de stad, inclusief de luchthaven. Veel vluchten zijn door de sluiting geannuleerd. Sommige wijken uit naar vliegvelden in de buurt.

Griekenland