Maatschappijen vechten krimp Schiphol verder aan

Twaalf luchtvaartmaatschappijen en brancheorganisaties gaan in cassatie tegen de krimp van Schiphol. Het gerechtshof Amsterdam bepaalde eerder dat de krimp wel mag plaatsvinden.

KLM meldt dat zij samen met haar dochtermaatschappijen, Delta, United, JetBlue, easyJet, Corendon, TUI fly, brancheorganisatie IATA en Airlines for America (A4A) in cassatie gaat tegen het besluit van het gerechtshof. Volgens de maatschappijen leidt de uitspraak tot ‘onduidelijkheid en onzekerheid voor reizigers en de sector.’ Ook zou het besluit in strijd zijn met nationale, Europese en internationale regelgeving waardoor het onduidelijk is wanneer, hoe en op welke manier het besluit wordt voortgezet.

Eerder dit jaar stapten de maatschappijen en brancheorganisaties naar de rechter om te procederen tegen de plannen. Ze waren van mening dat de regering eerst een uitgebreide inspraakprocedure had moeten volgen. De rechtbank gaf hen gelijk en oordeelde dat het kabinet Europese regels heeft geschonden door bepaalde procedures niet te volgen, waaronder het betrekken van diverse partijen.

Beroep

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ging tegen deze uitspraak in beroep, waarna het gerechtshof in Amsterdam begin juli bepaalde dat Schiphol toch het aantal vliegbewegingen mag terugbrengen naar 460.000 per jaar. De maatschappijen lieten weten zich te verzetten tegen de inkrimping, daar zij menen dat het kabinet niet de correcte procedures heeft gevolgd.