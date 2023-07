Ryanair gaat de woningmarkt op

Niet alleen in Nederland is er een tekort aan woonruimte. De huisvestingsproblematiek in Ierland is zelfs erger dan bij ons. Dit maakt het vinden van onderdak voor Ryanair-personeel in Dublin dan ook uitdagend. De Ierse prijsvechter overweegt daarom zelf appartementen te kopen om het personeel te huisvesten.

Veel grote bedrijven in de Ierse hoofdstad reserveren hotelkamers voor nieuw personeel. Ryanair, dat met een grote vliegbasis en het hoofdkantoor werk biedt aan meer dan 3.000 mensen in Dublin, heeft onlangs al studentenkamers moeten huren om nieuwe collega’s te kunnen onderbrengen. Nu overweegt het bedrijf een stap verder te gaan en ook appartementen aan te kopen. Dit werd maandag aangekondigd door CFO Neil Sorahan tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers aan persbureau Reuters. De financieel directeur van de prijsvechter ziet het als een verstandige langetermijninvestering.

Woningnood

Veel multinationals, vooral in de technologiesector, hebben de afgelopen jaren Dublin weten te vinden. De Ierse hoofdstad is aantrekkelijk vanwege de relatief lage belastingdruk, goede vliegverbindingen en de Engelse taal die er wordt gesproken. Dit heeft geleid tot een toestroom van expats naar Dublin. Echter, de woningmarkt kon de vraag niet bijbenen. Vanwege strenge ruimtelijke ordeningsregels is bouwen slechts op beperkte plaatsen toegestaan, en het proces van bestemmingsplanwijziging is ingewikkeld en tijdrovend.

Bovendien hebben de tot voor kort lage rentes de huizenprijzen flink doen stijgen. Hoewel die prijzen inmiddels iets zijn gedaald, blijven ze nog steeds hoog. Het verkrijgen van een hypotheek is ook lastig in Ierland: kopers moeten minimaal 10 procent van het aankoopbedrag zelf financieren, omdat het niet mogelijk is dit met het volledige bedrag te doen. Ryanair zou dan ook niet de eerste werkgever zijn die overgaat tot het aanschaffen van woningen.