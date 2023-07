Vliegtuigen vaker te zwaar door hitte

De afgelopen tijd is gebleken dat de extreem hoge temperaturen veel invloed hebben op het vliegverkeer en de gezondheid van passagiers. De hitte bemoeilijkt ook het opstijgen voor zware vliegtuigen.

Vooral luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten hebben te maken met de gewichtsproblemen. Het land kampt, net als Zuid-Europese landen, met extreme hitte. Amerikaanse airlines zijn daardoor genoodzaakt hun activiteiten op de warmste plekken aan te passen. Enkele maatregelen die de bedrijven nemen zijn onder andere het verminderen van brandstof en bagage aan boord. Soms moeten maatschappijen zelfs passagiers weigeren om de vlucht te kunnen uitvoeren. Vorige week verlieten enkele passagiers vrijwillig een Delta-toestel nadat de vlucht vertraging had opgelopen door gewichtsproblemen.

Dat airlines deze maatregelen wel moeten nemen hangt ermee samen dat hogere temperaturen voor een lagere luchtdichtheid zorgen. Hierdoor nemen motorprestaties af en genereert een vliegtuig bij een bepaalde snelheid met warme temperaturen minder lift in vergelijking met koelere weersomstandigheden. Als gevolg hiervan hebben vliegtuigen langere startafstanden nodig, iets wat niet elke luchthaven biedt. Daarom moeten maatschappijen besparen op het gewicht aan boord een vliegtuig.

easyJet

Begin juli vroeg een easyJet-piloot of maximaal twintig reizigers ‘als het mogelijk was’ een Airbus A320 te verlaten. De machine, registratie G-EZTL, stond op het punt te vertrekken vanuit Lanzarote (Canarische eilanden) naar Liverpool. Als gevolg van de weersomstandigheden in combinatie met een vrij korte startbaan concludeerde de cockpit crew dat het vliegtuig te zwaar was om te kunnen opstijgen. Of het probleem aan warme temperaturen lag is niet bekend. Ongunstige windomstandigheden kunnen ook een rol spelen bij startafstanden van vliegtuigen.