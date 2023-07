Blusvliegtuig neergestort in Griekenland | Video

Dinsdag is een blusvliegtuig neergestort tijdens het blussen van een brand in Griekenland. De crash is vastgelegd door de Griekse publieke omroep ERT.

Het eiland Evia is een van de vele plekken in Griekenland waar de afgelopen weken bosbranden uitbraken. De Griekse brandweer doet er, soms samen met vrijwilligers, alles aan het vuur tegen te houden. De Griekse luchtmacht wordt zo nu en dan ook ingezet met blushelikopters en -vliegtuigen. Op Evia werd een bosbrand met behulp van een Canadair CL-215 geblust. Op dat moment was de Griekse publieke omroep ERT de manoeuvre aan het filmen.

Op de beelden is te zien hoe het blusvliegtuig op de vlammenzee af vloog en water op de brand loosde. Tijdens de lozing trok een van de piloten hard aan de stuurknuppel om de grond te vermijden. De video toont hoe de rechtervleugel van het toestel een boom raakte. Als gevolg hiervan raakte een onderdeel los. Waarschijnlijk ging het om de drijver die aan het vleugeleinde zit. De CL-215 maakte vervolgens en scherpe bocht naar rechts, verloor hoogte en stortte neer. De beide piloten overleefden de crash niet. Firefighting plane crashes on the Greek Island of Evia. It is believed to have had two people on board. Survivors are currently unknown. pic.twitter.com/9ipvOeOsSK— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 25, 2023

Bosbranden

In Griekenland woeden momenteel ook grote bosbranden op de eilanden Corfu en Rhodos die veel problemen veroorzaken. Op Rhodos, waar tien procent van het eiland inmiddels is afgebrand, zijn al minstens drie hotels en vele huizen verwoest. Op Schiphol landde maandagnacht een vlucht met mensen aan boord die vanwege de bosbranden zijn geëvacueerd vanuit het eiland. Het reisadvies voor Rhodos, Corfu en Evia is door de intensiteit van de branden aangescherpt.